Fotos: TBF/Holger Kröger – Unfallschwerpunkt wird durch neue Ampelschaltung entschärft · Mehr Sicherheit durch neue Signalisierung in der Fackenburger Allee Ecke Ziegelstraße · Zur Entschärfung der unübersichtlichen Verkehrssituation und damit auch zur Beseitigung eines Unfallschwerpunktes ändert der Bereich Stadtgrün und Verkehr die Ampelschaltung der Lichtsignalanlage Fackenburger Allee/Ziegelstraße am kommenden Mittwoch, 5. Juni 2019, geändert. In den vergangenen Jahren kam es hier immer wieder zu Unfällen mit Linksabbiegern. Bisher war das Linksabbiegen unter Beachtung des Gegenverkehrs erlaubt. Erst zum Ende der Grünzeit wurde ein Grünpfeil hinzugeschaltet, welcher ein ungehindertes Linksabbiegen ermöglichte. Dies bereitete in der Vergangenheit immer wieder Probleme, insbesondere mit dem Beginn der dortigen Busspur. So können Busse und Taxen auf der Rechtsabbiegespur, die von der Fackenburger Allee in die Ziegelstraße abgeht, auch geradeaus fahren. Das führte dann zu Fehlinterpretationen bei einigen Linksabbiegern. Auch kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern und Radfahrern, welche die Ziegelstraße an der Stelle queren.

Mit der neu eingerichteten Signalisierung erhält nun die Linksabbiegespur in der Fackenburger Allee ein separates Signal. Gleichzeitig wurde berücksichtigt, dass der Linksabbieger dort zeitweise sehr stark belastet ist, weshalb das Signalprogramm eine relativ hohe Flexibilität bietet, so dass der Linksabbieger innerhalb eines Signalumlaufes nach Bedarf auch ein zweites Mal Grün erhält. Damit sollten sich die dortigen Rückstaus in einem verträglichen Rahmen bewegen. In der Vergangenheit kam es hier immer wieder zu einer Überstauung des Linksabbiegers und damit zu einer Blockierung der linken stadtauswärts führenden Fahrspur. Zusammen mit der übergeordneten Steuerung durch eine verkehrsabhängige Programmauswahl sollte sich, neben einer Erhöhung der Sicherheit und Beseitigung eines Unfallschwerpunktes, auch eine leichte Verbesserung im Verkehrsablauf ergeben.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr wird die Verkehrssituation an dieser Stelle weiterhin beobachten um die Ampelschaltung gegebenenfalls weiterhin zu optimieren. (ots)