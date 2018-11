“Zum Bilderbogen”



Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · UNICEF Benefiz-Talk-Show „Unterhaltung am Meer“ im Grand Hotel Seeschlösschen am 8. November 2018 Talk zu Gunsten von UNICEF – Gemeinsam für Kinder -. Das hochkarätige Timmendorfer Life – Entertainment „Unterhaltung am Meer“ im Grand Hotel Seeschlösschen startet in eine neue Runde. Moderation: TV& Event Moderator Alexander Mazza – UNICEF Pate.Alle sind dabei und zeigen Herz für UNICEF und für Kinder: Stars, prominente Künstler und interessante Talkgäste kommen am 8. November 2018 um 20 Uhr an die Ostsee.Claudia Berger von UNICEF Köln bekommt von Bürgermeister Robert Wagner einen 100.000 € Scheck vom UNICEF-Talk 2006 – 2018. Arno Köster stellt sein Buch vor „Hoffnung für Kenia“, Schauspieler Johannes Steck, Miss Germany 2018 Anhaita Rehbein, Tim Linde – Liedermacher, Udos Sängerin Nathalie Dorra, Bauchredner Tim Becker, Antonia aus Tirol.

Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird UNICEF – Gemeinsam für Kinder- gespendet.

Karten zur „Unterhaltung am Meer“ gibt es im Vorverkauf:

Strand-Promotion Rotraud Schwarz, Tel. 04503 – 892770

Karten online: unterhaltung-am-meer.de/tickets

Infos: unterhaltung-am-meer.de