Südostasien ist die Schlüsselregion für QR-Code-Zahlungen mit UnionPay Shanghai (ots/PRNewswire) – Kürzlich haben UnionPay und kommerzielle Banken in Kontinentalchina mit dem Mobile QuickPass eine gemeinsame APP für die chinesische Zahlungsindustrie herausgebracht. UnionPay International beschleunigt zugleich die Übernahme der QR-Code-Zahlungen über UnionPay in Märkten außerhalb von Kontinentalchina, um mehr Kanäle für die Mobile QuickPass APP zu schaffen, und baut ein Vorzeigegebiet in Südostasien auf. UnionPay International hat sich mit AsiaMalls Management zusammengeschlossen, um in sechs großen Einkaufszentren QR-Code-Zahlungen über UnionPay unter Leitung von AsiaMalls Management einzuführen. Außerdem werden UnionPay International und BOC Singapore in diesem Jahr gemeinsam die BOCSG E-Wallet APP herausbringen. Mit dieser App können Kunden QR-Code-Zahlungen vornehmen, nachdem sie ihre Kreditkartendaten von UnionPay zur APP hinzugefügt haben. Demnächst werden weitere Händler in Singapur, Thailand und Indonesien QR-Code-Zahlungen über UnionPay annehmen. „Mit der Einführung der Mobile QuickPass APP erweitert UnionPay unsere QR-Code-Zahlungsmethode auf weltweiter Ebene, wobei Ressourcen in China und außerhalb von China genutzt werden“, erklärt Cai Jianb, Geschäftsführer von UnionPay International. „Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ausbaus unseres NFC mobile QuickPass in Ländern außerhalb von China verbessern wir unsere Kooperation mit größeren internationalen Institutionen, die QR-Code-Zahlungen annehmen und E-Wallet-Dienste ausbauen, um die Kanäle der Mobile QuickPass APP zu erweitern. Des Weiteren suchen wir Kooperationsmöglichkeiten mit Einzelhändlern im Ausland, um UnionPay-Zahlungen per QR-Code bekannter zu machen, beidseitige Vorteile zu integrieren und die sicheren und praktischen mobilen Zahlungsdienste von UnionPay einer größeren Anzahl an globalen Kunden anbieten zu können.“ Innovative Zahlungsmöglichkeiten entwickeln: NFC mobile QuickPass + QR-Code-Zahlung In Märkten außerhalb des chinesischen Festlands bietet UnionPay diverse mobile Zahlungslösungen, einschließlich der NFC-Zahlung über mobile QuickPass und der QR-Code-Zahlung von UnionPay. Mobile QuickPass von UnionPay wird an über 600.000 Kassen außerhalb des chinesischen Festlands und in 16 Märkten wie Hongkong, Macau, Singapur, Australien, Kanada und Russland akzeptiert. Bis Jahresende werden voraussichtlich ungefähr eine Millionen Kassen UnionPay mobile QuickPass akzeptieren. Händler können die kontaktlose Zahlung mit UnionPay Chipkarten und UnionPay mobile QuickPass mühelos akzeptieren, nachdem sie die Chipimmigration und entsprechenden Änderungen zur kontaktlosen Zahlung vorgenommen haben. Im Vergleich zu anderen heutzutage verfügbaren QR-Code-Zahlungsmöglichkeiten sind QR-Code-Zahlungen von UnionPay weltweit möglich, da das System den QR-Code-Angaben nach EMVCo entspricht und über die Token-Technologie sicherer ist. Derzeit sind QR-Code-Zahlungen über UnionPay bei BreadTalk, Lady M und Itacho Sushi in Singapur, bei Colourmix in Hongkong und bei mehr als 100 Restaurants in Macau möglich. Derzeit ist Südostasien die Schlüsselregion für QR-Code-Zahlungen von UnionPay. Derlei Zahlungen werden z. B. bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern, Sozialversicherungen und Bildungseinrichtungen akzeptiert. Grund hierfür sind die zahlreichen kleinen und mittelständigen Unternehmen in Südostasien, bei denen QR-Code-Zahlungen mit UnionPay als einfache Lösung gelten, um digitale Zahlungen anzunehmen und die regionale Zahlungsbranche aufzurüsten. Weitere Gründe sind die umfassende Offline-Akzeptanz von UnionPay in Südostasien und mehreren Ländern in der Region, die ihre Zahlungsknoten an die Normen von UnionPay angepasst haben oder den Chipkartenstandard von UnionPay als empfohlenen Branchenstandard übernommen haben. Eine neue Ära der Unternehmenslokalisierung einläuten QR-Code-Zahlungen mit UnionPay sind ein wichtiger Motor für die Lokalisierung von UnionPay in Südostasien. Die E-Wallet-App von BOCSG wird in Zusammenarbeit mit UnionPay und BOCSG entwickelt. Sie wird zunächst mit den Kreditkarten von UnionPay, danach mit den Debitkarten von UnionPay kompatibel sein. UnionPay International schließt sich zudem mit zahlreichen weiteren größeren Organisationen in Südostasien zusammen und wird nach und nach weitere E-Wallet-Produkte herausbringen. Dies bedeutet, dass die Einführung der QR-Code-Zahlungen in Ländern außerhalb des chinesischen Festlands nach chinesischen Touristen nun speziell auf die Einheimischen abzielt, indem mehr Händler derlei Zahlungen akzeptieren. Mit der Markteinführung der Mobile QuickPass APP wird sich voraussichtlich die globale Einführung der mobilen UnionPay-Zahlungen beschleunigen. UnionPay International entwickelt die internationale Version der Mobile QuickPass APP, die zum einen mehr Kartennutzungsvorteile und Dienste für grenzübergreifende Zahlungen und zum anderen einzelne mobile Zahlungslösungen für Banken, Einzelhändler und Organisationen außerhalb Chinas bietet, damit diese Partnereinrichtungen mühelos E-Wallet-Produkte bereitstellen können, um ihren regionalen Kunden die sichere und bequeme QR-Code-Zahlung von UnionPay zu ermöglichen. Die mobilen Zahlungsstandards von UnionPay sind auf dem weltweiten Markt anerkannt und werden gut angenommen. In Thailand arbeitet UnionPay International mit anderen internationalen Kartenmarken zusammen, um den QR-Code-Zahlungsstandard als empfohlenen Standard von der Bank of Thailand für regionale Finanzinstitute und Händler durchzusetzen. In Singapur ist UnionPay ein Mitglied der QR-Code-Arbeitsgruppe und beteiligt sich an der Ausarbeitung des regionalen QR-Code-Zahlungsstandards. 