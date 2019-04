Bonn (ots) – Mit der Kriminalitätswahrnehmung in Deutschland verhält es sich ein wenig so wie mit der Temperatur an kalten Wintertagen. Zwischen tatsächlichem und gefühltem Wert liegt teilweise ein erheblicher Unterschied. Als Bundesinnenminister Seehofer vor wenigen Tagen die Kriminalitätsstatistik für 2018 bekannt gab, konnte er bei einzelnen Deliktfeldern sogar erhebliche Rückgange der Kriminalitätsfälle vermelden. Gleichzeitig wird aber auf eine Statistik verwiesen, die besagt, dass sich das nicht im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung widerspiegele. Woher rührt diese Diskrepanz und welchen Einfluss hat sie auf das politische Handeln der Sicherheitspolitiker? Brauchen wir neue Polizeigesetze? Diese und andere Fragen diskutiert Helge Fuhst mit seinen Gästen: – Katharina Schulze, B90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und – Herbert Reul, CDU Innenminister NRW http://ots.de/j1Shv1 Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de