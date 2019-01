Bonn (ots) – Seit einem Monat lenkt die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Geschicke der CDU. Das denkbar knappe Wahlergebnis schien eine Spaltung der Partei in der Führungsfrage auszudrücken. Aus dem Lager des unterlegenen Friedrich Merz kamen und kommen Ermahnungen, vor allem das wirtschaftspolitische und konservative Profil der CDU zu schärfen. Gleichzeitig sind die Umfragewerte von Partei und neuer Vorsitzender gestiegen. Die Christdemokraten stehen mit Annegret Kramp-Karrenbauer im Superwahljahr vor großen Herausforderungen: Welche programmatischen Eckpunkte setzt die neue CDU-Chefin? Welche Antworten findet die Union auf die dramatischen Entwicklungen in der europäischen Politik – Stichwort: Brexit und Zuwanderung? Wie positioniert sich die CDU in den schwierigen Landtagswahlen in Ostdeutschland? Welchen Führungsstil wird die neue Vorsitzende prägen? Und wie wird sich das Verhältnis zur Bundeskanzlerin und Vorgängerin Angela Merkel gestalten und entwickeln? Über diese und weitere Fragen spricht Michaela Kolster mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. http://ots.de/HHlmXC Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de