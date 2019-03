Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz · Uwe Ochsenknecht, als Müllwerker – “Die drei von der Müllabfuhr“ im Ersten. „Die Drei von der Müllabfuhr – Dörte muss weg“. Am Freitag 29. März 2019 um 20.15 Uhr konnten wir Uwe Ochsenknecht als Berliner Müllwerker Werner Träsch im Ersten sehen.

Der alternde Müllmann mit Rückenprobleme Werner, wird von seinen Kollegen Ralle und Tarik liebevoll “Käpt’n“ genannt. Die drei sind ein eingespieltes Team auf dem Müllwagen. Der Vorgesetzte Rüdiger Dorn hat es vom Müllmann in die Chefetage geschafft und will 35 Kollegen abschaffen und sie durch einen Müllroboter PZT04-5000 (Dörte-One) ersetzen. Frühstückspause macht das Trio – BEI GABI, ein Imbiss dessen Ruhe durch eine Baustelle gestört wird.

Die Männer in ihren orangefarbenen Anzügen werden von der Inhaberin Gabi bedient.

Achtmal Mett für Tarek, dreimal Schinken-Käse-Kombi für Ralle und dreimal Wiener für diesen Schlawiner. Kannst mir ‚ne Villa im Grunewald schenken, is nicht dasselbe, antwortet Werner, der immer noch die Urne seiner durch einen Autounfall verstorbenen Ehefrau zuhause im Stubenschrank stehen hat. Tagsüber stellt er sie liebevoll auf die Fensterbank. Seine Tochter Annika will ihrem Vater wieder zu einem normalen Leben verhelfen, schimpft mit ihm und hat für Mutti in der Urne ein ruhiges Plätzchen im Grünen in Steglitz gefunden. Enkeltochter Pauli und die Kinder aus der Nachbarschaft werden mit dem Müllwagen zur Schule gefahren. Dr. Hanna Keller und Arnon van der Heijden wollen das Roboterprogramm vorantreiben, das die Müllwerker aber boykottieren. Träsch wird entlassen. Daraufhin lassen sich alle Müllmänner krankschreiben. Werner ruft seine Kollegen zur Ordnung auf und sagt ihnen: „Der Müll in der Stadt muss weg“. Träsch war mehrfacher Mitarbeiter des Jahres, bekommt seinen Job zurück.

Darsteller:

Werner Träsch – Uwe Ochsenknecht

Tarek Büyüktürk – Daniel Ridic

Ralle Schieber – Jörg Hentschel

Rüdiger Dorn – Rainer Strecker

Gabi Hertz – Adelheid Kleineidam

Dr. Hanna Keller – Inez Björg David

Arnon van der Heijden – Philippe Brinninkmeyer

Annika Träsch – Laura Louise Garde

Pauli Träsch – Carla Demmin

u.v.a.

Teil 2 “Die drei von der Müllabfuhr – Baby an Bord“

gibt es am Freitag 5. April 2019 um 20.15 Uhr im Ersten.

Dann heißt es wieder: “Morgen Lady’s – Morgen Käpt’n“ und sind mit ihrem “Mülltitalent“ wieder unterwegs.

Beide Filme werden mehrfach wiederholt.

Uwe Ochsenknecht, Schauspieler und Sänger, geboren am 7. Januar 1956 in Biblis, ist 1981 durch den Film “Das Boot“ bekannt geworden.

Weitere Filme “Männer“, “Schtonk“, Die Straßen von Berlin“, “Wilde Kerle“, “Der Bulle und das Landei“.

Ochsenknecht bekam diverse Auszeichnungen:

Deutscher Darstellerpreis, Filmband in Gold, 1992 Bambi, Deutscher Filmpreis in Gold, Bayrischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis.

In den 1990ger Jahren wurde er als Sänger bekannt.

Im Jahr 1992 entstand das Studioalbum “Ochsenknecht“.

Auskopplungen: “Only One Woman“ und “If I Had Wish”.

Weitere Veröffentlichungen: 1994 “Gils Crossing”, 2001“Singer” 2008 “MatchPoint“.

Am 13. Februar 1993 wurde Uwe Ochsenknecht in der Kieler Ostseehalle mit RSH-Gold (Künstler National) ausgezeichnet.

Moderiert wurde die Preisverleihung von Jörg Pilawa und Petra Vieten.

TV-Übertragung: SAT1

Weitere Preisträger 1993:

Chyp-Notic, Cliff Richards, Connie Francis, Die Fantastischen Vier, Dr. Alban, Erasure, Hape Kerkeling, Maggie Reilly, The Mamas and the Papas, Nena, Shakespear’s Sisters und Tasmin Archer.

Der RSH-Gold war ein von Radio Schleswig-Holstein jährlich (1988 – 2000) verliehener Musikpreis für Popmusik. Dieser Preis ging dabei an die erfolgreichsten deutschsprachigen oder deutschproduzierenden Künstler des zurückliegenden Kalenderjahres.

Mein Foto von Uwe Ochsenknecht ist von der RSH-Veranstaltung vom 13. Februar 1993.

Ob er vor 26 Jahren schon von der Rolle als Müllwerker wusste?