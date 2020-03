Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) – ValueLabs meldete, Spendengelder in Höhe von insgesamt 730.000 USD (52,5 Millionen INR) für Hilfsmaßnahmen bereitzustellen, um die COVID-19-Situation zu entschärfen. Das Unternehmen startete am Wochenende einen Spendenaufruf, woraufhin die weltweiten Mitarbeiter ihre Kräfte bündelten und Spendenzusagen machten. Innerhalb von 90 Minuten nach Ankündigung gingen über 250 Spenden ein. Von den Mitarbeitern, die sich diesbezüglich an die Geschäftsleitung wendeten, erklärte einer: „Helfen zu wollen, ist eine Sache. Auf Worte jedoch auch Taten folgen zu lassen, bedarf Standhaftigkeit. Vielen Dank, dass eine Plattform für Leute wie mich eingerichtet wurde, die gerne auf die ein oder andere Weise einen Beitrag zu dieser Sache leisten möchten.“ Arjun Rao, CEO von ValueLabs, sagte: „Die Regierungen rund um die Welt arbeiten hart, um die Infektionskurve abzuflachen, sodass der normale Alltag wieder einziehen kann. In Anbetracht dieser Situation denke ich, dass es für uns, als verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft, kein edleres Verhalten gibt, als sich die Hände zu reichen und gemeinsam auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Zwar sind wir keine Ärzte oder anderen medizinischen Versorger, die in diesem Krieg an vorderster Front kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen, doch können auch wir durch Spenden für diese Sache unseren Teil leisten.“ Arjun, der sich von der herzlichen Reaktion aller Mitarbeiter von ValueLabs überwältigt zeigte, zitierte in seinem LinkedIn-Post (https://www.linkedin.com/p osts/arjunrao1_valuelabs-plus-togetheranywhere-activity-6649896042504511488-yool ) die Anthropologin Margaret Mead, die einst sagte: „Wo sich in Schwierigkeiten geholfen wird, liegt die Wiege der Zivilisation.“ Am Montag, dem 30. März 2020, wurde dem Bundesstaat Telangana ein Scheck in Höhe von 5,25 Crore INR (52,5 Millionen Rupien) überreicht. Informationen zu ValueLabs: ValueLabs (https://www.valuelabs.com/) ist ein globales Technologieunternehmen für Produktentwicklung, Datentechnologie und digitale Dienste. Die von The Digital Flywheel(TM) betriebenen ValueLabs bieten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Kundenerlebnis, Daten und Analytik, Produktentwicklung sowie Automation. In den vergangenen 22 Jahren konnte das Unternehmen weltweit auf 30 Standorte, 5.500 Mitarbeiter und 150 Kunden wachsen und wurde 2019 von Seiten der Kunden mit einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von über 75 ausgezeichnet. Pressekontakt: Bhavana Reddy Bhavana.madadi@valuelabs.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022046/ValueLabs_LLP_Logo.jpg Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138528/4560541 OTS: ValueLabs Original-Content von: ValueLabs, übermittelt durch news aktuell

