Chip Draper wird als Senior Vice President des Worldwide Sales & Marketing arbeiten und die weltweiten Werbeinitiativen leiten Quincy, Massachusetts (ots/PRNewswire) – Vascular Insights® gab bekannt, dass Chip Draper zum Senior Vice President des Bereichs Worldwide Sales & Marketing ernannt wurde. Vascular Insights® hat seine bereichsbezogenen und internen Unterstützergruppen strategisch so ausgerichtet, dass daraus ein einziges Team für globale Werbemaßnahmen geformt werden konnte. Chip Draper wird in seiner neuen Rolle die strategische Ausrichtung der globalen Werbemaßnahmen bestimmen. Daneben wird er die Gruppen Healthcare Economics & Reimbursement, Marketing, Worldwide Sales, Field Clinical und Customer Service leiten. Als jemand, der schon lange bei dem Unternehmen arbeitet, ist Chip Draper mit allen Angelegenheiten rund um Werbemaßnahmen zum ClariVein® bestens vertraut. Seine Laufbahn bei Vascular Insights® begann er als Vice President des Marketings und baute seinen Verantwortungsbereich mit der Aufsicht über die Gruppe für Healthcare Economics & Reimbursement weiter aus. Chip Draper verfügt über mehr als 15 Jahren an Erfahrung in der Branche für Medizintechnik, wo er Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Aus- und Weiterbildung sowie strategisches und globales Marketing innehatte. Chip Draper hat einen Bachelor-Abschluss an der Rockhurst University erworben und einen Master of Business Administration von der Baker University. Vascular Insights® gratuliert Chip Draper zu seiner Beförderung und freut sich auf den Beitrag, den er als Leiter des neuen zusammengelegten Teams des Unternehmens für globale Werbemaßnahmen leisten wird. Chip Draper sagte dazu: „Wir haben ein Führungsteam zusammengestellt, bei dem die richtige Mischung aus Erfahrung, Visionskraft und Einsatzbereitschaft herausgekommen ist und mit dem wir uns ein ordentliches Stück vom Kuchen des Markts für Venenerkrankungen abschneiden werden. Wir sind gut aufgestellt, wenn es darum geht, Ärzten mehr Möglichkeiten zu geben, den ClariVein® kennenzulernen, und die Lebensqualität derjenigen zu verbessern, die unter einer Erkrankung des peripheren Gefäßsystems leiden.“ Vascular Insights® LLC ist in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Geräten für die minimal-invasive Behandlung von peripheren vaskulären Erkrankungen tätig. Der ClariVein® ist weltweit bereits bei mehr als 100.000 Patienten zum Einsatz gekommen – mit hervorragenden Ergebnissen, wie Veröffentlichungen belegen. # # # Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Morgen Carroll, Product Manager, oder schreiben Sie eine E-Mail an mcarroll@vascularinsights.com. Kontakt Morgen Carroll, Product Manager Telefon 203-490-2071 E-Mail mcarroll@vascularinsights.com Website www.VascularInsights.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/389341/Vascular_Insights_Logo.jpg Original-Content von: Vascular Insights, LLC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de