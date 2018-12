Düsseldorf (ots) – Mit der KI-Strategie will die Bundesregierung Deutschland attraktiver für Spitzenforscher machen und den Zugang zu Daten verbessern. Drei Milliarden Euro sollen dafür bis 2025 investiert werden. „Angesichts der Anstrengungen in anderen Ländern reicht diese Summe bei weitem nicht aus“, sagt VDI-Direktor Ralph Appel. „Eher die dreifache Summe, also rund neun Milliarden, ist aus meiner Sicht notwendig, um beim zukünftigen KI-Markt vorne mitzuspielen. Verglichen mit dem zusätzlichen Wertschöpfungsbeitrag, den KI leisten kann, ist das eine noch überschaubare Investition in unsere digitale Zukunft.“ Nötig ist aus VDI-Sicht zudem ein schneller Ausbau des Glasfasernetzes und klare Arbeitsplatzanreize auch für ausländische IT- und KI-Spezialisten. „Wir müssen beim Zukunftsthema Digitalisierung schneller handeln“, so Appel. Laut KI-Strategie der Bundesregierung sollen zukünftig ‚KI-Trainer‘ kleine und mittelständische Firmen beraten und bei der Implementierung von KI helfen. Die Unterstützung von KMUs in allen Fragen rund um KI ist wichtig und muss ausgebaut werden. Hier ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg. Appel: „Die Anzahl von 20 KI-Trainern ist allerdings zu wenig. Zukünftig brauchen wir eher mindestens 200 KI-Trainer.“ Ingenieure werden eine zentrale Rolle dabei spielen, KI in technische Systeme zu integrieren. Vor dem Hintergrund aktueller Arbeitsmarktzahlen wird die Umsetzung vieler der von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen nicht einfacher. Die Arbeitskräftenachfrage in den Ingenieurberufen, inklusive der Informatiker, hat laut aktuellem VDI-/IW-Ingenieurmonitor im zweiten Quartal 2018 mit knapp 130.000 offenen Stellen ein neues Rekordniveau erreicht – Tendenz steigend. Informationen zu VDI-Veranstaltungen und Publikationen zum Thema KI unter www.vdi.de/kuenstliche-intelligenz. Der VDI – Sprecher, Gestalter, Netzwerker Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft. Pressekontakt: Ihr Ansprechpartner im VDI: Marco Dadomo Pressesprecher Telefon: +49 211 6214-383 E-Mail: dadomo@vdi.de Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de