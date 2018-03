Washington (ots/PRNewswire) – Venture Global LNG, Inc (http://venturegloballng.com/). („Venture Global LNG“) freut sich bekannt geben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC („Venture Global Calcasieu Pass“) mit NA LNG LLC („Shell“) vereinbart hat, den bestehenden Kaufvertrag („SPA“) zu erhöhen. Shell wird nunmehr zwei (2) Millionen Tonnen pro Jahr („MTPA“) an verflüssigtem Erdgas („LNG“) von der derzeit in Entwicklung befindlichen LNG-Exportanlage von Venture Global Calcasieu Pass im Cameron Parish, Louisiana, abnehmen. Mit der Zusage von Shell, zusammen mit einem bereits von Venture Global Calcasieu Pass mit Edison S.p.A. abgeschlossenen SPA, erhöht sich die mit FOB-Verträgen verbindlich gesicherte Kapazität der Anlage auf drei (3) MTPA. Mike Sabel und Bob Pender, Co-CEOs von Venture Global LNG, erklärten gemeinsam: „Die zusätzliche Abnahmemenge durch Shell ist ein enormer Meilenstein, wir glauben sogar ein Breakout-Ereignis, sowie eine nennenswerte Validierung unseres Best-in-Class-Ansatzes auf unserem Weg zum Baubeginn später in diesem Jahr. Wir sind stolz, dass wir unsere Entwicklungsziele im Rahmen der Umsetzung unserer Strategie gemeinsam mit Partnern von Weltrang realisieren und erreichen, um zu einem der kostengünstigsten Produzenten von LNG für die wichtigsten Energiekunden der Welt zu werden.“ Venture Global LNG entwickelt sowohl die 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass Anlage auf einem Gelände von ca. 400 Hektar am Schnittpunkt des Calcasieu Ship Channel und mit dem Golf von Mexiko als auch die 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG Anlage im Plaquemines Parish, Louisiana, auf einem ca. 250 Hektar großen Gelände am Mississippi River, etwa 50 Kilometer südlich von New Orleans, Louisiana. Informationen zu Venture Global LNG Venture Global LNG wird langfristig und kostengünstig LNG aus ressourcenreichen Erdgasbecken in den Vereinigten Staaten produzieren. Im Verflüssigungsprozesssystem von Venture Global LNG wird eine hocheffiziente und zuverlässige Produktsuite von Baker Hughes, eines GE-Unternehmens (BHGE), eingesetzt. Venture Global entwickelt LNG-Exportterminals am Calcasieu Pass und im Plaquemines Parish, Louisiana, die insgesamt eine Kapazität von 30 MTPA haben. Mehr darüber finden Sie unter www.venturegloballng.com. Pressekontakt: Medienanfragen Jessica Wickett D: +1 202 759-6739 jwickett@vglng.com Investorenanfragen Leah Woodward D: + 202 759-6746 lwoodward@vglng.com Original-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de