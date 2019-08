Leipzig (ots) – Sehr geehrte Medienvertreter, hiermit laden wir Sie ein, sich an dem Akkreditierungsverfahren anlässlich der Verleihung der HHL-Ehrendoktorwürde an Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2019 zu beteiligen. Die Verleihung findet im Rahmen der Graduierungsfeier 220 internationaler Studenten der Handelshochschule Leipzig (HHL) ab 9:00 Uhr in der Oper Leipzig statt. Die Laudatio wird die nominierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde halten. Original-Content von: HHL Graduate School of Management, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de