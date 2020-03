Olympia-Verschiebung - Sportpsychologe Weidig rät: "Schaltet jetzt auf Durchzug!" Hamburg (dpa) - Die Absage der Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio war wegen der Corona-Pandemie erwartet worden. Nun beginnt für viele Sportler eine neue Phase der Unsicherheit. Über das Sportliche hinaus stehen Lebensentwürfe oder berufliche Pläne durch die Verschiebung zur Disposition. D

Amsinckstraße für Brückenarbeiten erneut gesperrt Für weitere Brückenarbeiten in der Amsinckstraße wird die Verkehrsader in die Innenstadt zwischen Nordkanalstraße und Süderstraße am Wochenende erneut gesperrt. Der Abschnitt kann von Freitag, 21.00 Uhr an, bis Montag früh 5.00 Uhr nicht befahren werden, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Vollsp

Surf-Festival Fehmarn wegen Corona auf September verschoben Das Surf-Festival Fehmarn wird wegen der Corona-Epidemie auf September verschoben. Statt wie geplant am Himmelfahrtswochenende im Mai werde es jetzt vom 17. bis zum 20. September 2020 stattfinden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Festival ist eine Mischung aus Messe, Party und Sportve

Nach Verstoß gegen Kontaktverbot: Zwei Männer gefasst Bundespolizisten haben am Hamburger Bahnhof Sternschanze eine achtköpfige Gruppe kontrolliert, um das Kontaktverbot durchzusetzen und haben dabei zwei Gesuchte gefasst. Wie die Hamburger Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatten die acht Menschen eng beieinander gestanden und zudem den Eingangsb

Lübecker Bürgerschaft tagt wegen Corona-Krise im Konzertsaal An einem ungewöhnlichen Ort und mit stark verkürzter Tagesordnung hat am Donnerstag die Lübecker Bürgerschaft getagt. Statt im historischen Bürgerschaftssaal des Rathauses trafen sich die Abgeordneten im deutlich größeren Konzertsaal der Musik-und Kongresshalle, der im Parkett Platz für rund 1000 Me

Innenminister Grote will Wahlen wegen Corona-Krise schieben Gemeinden in Schleswig-Holstein können mit Verweis auf höhere Gewalt Bürgermeisterwahlen verschieben, darauf wies das Innenministerium am Donnerstag hin. Bis Ende dieses Jahres stünden noch neun Wahlen an, ob sie geschoben werden entscheidet der jeweilige Gemeindewahlleiter. Das Gemeinde-Kreiswahlge

5. Corona-Todesfall in Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein hat es den fünften Toten im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Die erkrankte Person habe aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters zu einer Hochrisikogruppe gehört, teilte der Kreis Pinneberg am Donnerstagabend mit. Zu möglichen Vorerkrankungen wurde zunächst ni

Coronavirus-Krise – So wütend war Til Schweiger lange nicht mehr Til Schweiger hat es satt, dass trotz der Corona-Krise Menschen nicht ausreichend Abstand zueinander halten. In einem Video äußert er deutliche Worte. Häufig gingen die Menschen, die ihm entgegenkommen, einfach unachtsam weiter geradeaus, berichtete Til Schweiger auf Instagram. "Wenn du einfach mal

Erster Todesfall im Corona-Zusammenhang im Kreis Pinneberg Im Kreis Pinneberg hat es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Die Person habe aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters zu einer Hochrisikogruppe gehört, teilte der Kreis am Donnerstag mit. Die Frau sei am Mittwoch gestorben. Zu möglichen Vorerkrankungen wurde