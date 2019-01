Wiesbaden (ots) – (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag 07.01.2019 * (Nr. 004) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), November 2018 * (Nr. 005) Einzelhandelsumsatz, November 2018 * (Nr. 006) Datenbank GENESIS-Online: Mehr kostenfreie Funktionen Dienstag, 08.01.2019 * (Nr. 007) Produktionsindex, November 2018 * (Nr. 02) Zahl der Woche: Entwicklung der Privatschulen, Schuljahr 2017/2018 Mittwoch, 09.01.2019 * (Nr. 008) Außenhandel, November 2018 Donnerstag, 10.01.2019 * (Nr. 009) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Oktober 2018 * (Nr. 010) Baupreise für Wohngebäude, November 2018 Freitag, 11.01.2019 * (Nr. 011) Insolvenzen, Oktober 2018 * (Nr. 012) Zur CMT-Messe (12. – 20.01.2019): Urlaub in Europa (Kaufkraftparitäten), November 2018 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de