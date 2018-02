Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) – Vibes Modular kündigte heute an, dass das Unternehmen am Mobile World Congress 2018 teilnehmen und seine Produkte am ShowStoppers Event des MWC vorstellen wird. Die Messe findet in Barcelona, Spanien, statt. Das Unternehmen präsentiert sein nachhaltiges, gemeinsam nutzbares, geräteunabhängiges Zubehör für die beliebtesten Smartphones der Mobilfunkbranche. Nach einer großartigen Präsentation auf dem ShowStoppers Event der CES im Januar 2018 in Las Vegas Nevada, zu dem nur die Medien eingeladen waren, freut sich Vibes Modular jetzt auf die Teilnahme am MWC. „Das Interesse, das uns beim ShowStoppers des CES entgegengebracht wurde, war einfach unglaublich. Wir haben uns bereits mit einigen Parteien aus dem Mittleren Osten, Europa und Asien getroffen, die Interesse an strategischen Partnerschaften bekundet haben“, sagt Shane Wilder, CEO von Vibes Modular. „Weltweit wächst das Interesse an unseren Produkten. Wir sind der Meinung, dass der MWC zusätzliche Türen öffnen wird, da führende Unternehmen im Mobilfunkbereich die unglaubliche Chance erkennen, gemeinsam nutzbares und nachhaltiges Smartphone-Zubehör zu verwenden.“ Der Mobile World Congress (https://www.mobileworldcongress.com/) findet vom 26. Februar bis 1. März 2018 statt. Das Vibes Audio Team wird seine bereits im Markt verfügbare Produktlinie, das ROXON(TM) Modular Smartphone System (https://vibesm odular.com/collections/modular-smartphone-system-roxon), vorstellen, die mit der zum Patent angemeldeten BASEROX(TM) Smartphone Hülle (https://vibesmodular.com/products/modular-smartphone-cases-baserox) beginnt. „Wenn wir den Verbrauchern und dem Handel die BASEROX-Hülle zeigen, hören wir unvermeidbar den Kommentar: „Warum ist mir das nicht eingefallen?““, erklärt Scharles Wilder, Mitgründer und Chief Operating Officer von Vibes Modular. Die Rückseite der BASEROX-Hülle ist herausgearbeitet und verfügt über einen patentierten Klemmflansch, der ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Zubehörs ermöglicht. Und wenn ein Nutzer sein Mobiltelefon wechselt, benötigt er einfach nur eine neue, preiswerte BASEROX-Hülle. Das gesamte Zubehör der ROXON-Linie kann dann problemlos wieder verwendet werden. Des Weiteren wird das Unternehmen am MWC die schlanke VOLTROX(TM) Power Bank (https://vibesmodular.com/products/smartphone-battery-pack -power-bank-voltrox) und die VIBROX(TM) Sound Engine (https://vibesmo dular.com/products/bluetooth-smartphone-speaker-vibrox-sound-engine) vorstellen, die einen robusten Sound liefert, der von einer Bluetooth-fähigen, vibrationsbetriebenen Karbonfaseroberfläche ausgeht und auch Konferenzgespräche mit nur einem dünnen, leichten Zubehörteil ermöglicht (das auch auf der Rückseite der BASEROX-Hülle angebracht wird). Mit dem STICKYMOUNT(TM) Adapter (https://vibesmodular.com/products/baserox-sticky-mount-adapter) kann der Nutzer seinen VIBROX-Lautsprecher praktisch überall anbringen, z. B. in der Küche, im Studio, auf der Kühlbox, auf dem Surfbrett oder in der Dusche. Darüber hinaus ist die ab dem Q2 verfügbare VIBROX Sound Engine wasserdicht. Vibes Modular hat mehrere Produkte in seiner Roadmap, von denen einige auf dem ShowStopper Stand zu sehen sein werden. Fragen Sie einfach nach Shane oder Scharles, die Ihnen gerne die Produktentwicklungs-Roadmap des Unternehmens vorstellen werden. „Eine der Fragen, die uns häufig gestellt wird, ist: „Wie sieht es mit Ihren Produktionskapazitäten aus“. Wir haben die besten der Welt ausgewählt, die sich auf Millionen von Produkten skalieren lassen. Die Kapazitäten sind vorhanden“, sagt Scharles. Auf dem diesjährigen Mobile World Congress ist Nachhaltigkeit das zentrale Thema der Organisation. Laut deren Website „werden nachhaltige Entwicklungsziele auf dem MWC 2018 zum Leben erweckt.“ Die Positionierung von Vibes Modular bezüglich Nachhaltigkeit basiert auf der Art und Weise, wie die Produkte wiederverwendet werden können. Zahllose Produkte gelten als unbrauchbar, sobald eine neue Smartphone-Version verfügbar ist. Um sich vor Obsoleszenz durch Upgrades zu schützen, muss man nur die Hülle von Vibes Modular (BASEROX) wechseln und kann dann die Vibes Modular Smartphone-Produkte problemlos wiederverwenden. Mehr über den MWC ShowStoppers Event erfahren Sie hier (http://www.showstoppers.com/mwc2018/). Um mehr über die Produkte von Vibes Modular zu erfahren oder sie sofort zu kaufen, gehen Sie zu VibesModular.com (https://www.vibesmodular.com/). Foto – https://mma.prnewswire.com/media/645338/Vibes_Modular_Voltr ox_Baserox.jpg Pressekontakt: Shane Wilder swilder@vibesmodular.com +1 949-400-0996 Original-Content von: Vibes Modular, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de