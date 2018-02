Toronto (ots/PRNewswire) – Massive Änderungen bei ICOs durch bezahlte Whitelist-Reservierung und Token-Rückerstattungsvertrag Das Blockchain-Unternehmen Vice Industry Token Inc. (https://vicetoken.com/) hat in weniger als 24 Stunden nach dem Start des Massenverkaufs seines Vice Industry Token (VIT) 22 Mio. US-Dollar aufgebracht. Die neue Blockchain-basierte Plattform für die Erwachsenenindustrie belohnt Fans kostenlos mit VIT für das Ansehen von Inhalten. Zuschauer können die Token gegen Rabatte auf Premium-Inhalte und andere Dienste von führenden Websites einlösen. Zu den Vice Industry-Partnern zählen die großen Industriemarken Penthouse und Exxxtasy. „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz auf unsere bahnbrechende Plattform durch unseren Token-Verkauf“, sagte Stuart Duncan, Gründer und CEO von Vice Industry Token Inc. „Die Unterstützung unserer Community ist der Schlüssel zu unserem Erfolg, und das ist erst der Anfang.“ Da die Medienlandschaft immer dichter mit Inhalten besetzt wird, steigt der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Zuschauer und die Werbeeinnahmen sind drastisch gesunken. Das aktuelle Modell, das auf gesponserten Inhalten basiert, bezeichnet CEO Stuart Duncan als „gescheitert“. Die Vice Industry Token-Plattform profitiert von der neuen „Aufmerksamkeitsökonomie“, die die Aufmerksamkeit der Menschen als knappe und wertvolle Ressource betrachtet. Die Plattform ermöglicht es den Herausgebern von Inhalten, sich aktiv mit den Zuschauern auseinanderzusetzen, indem sie sie für ihre echte Aufmerksamkeit und ihre authentische Beteiligung mit VIT belohnen. „Content-Produzenten erschaffen im Wesentlichen ihr eigenes Geld und ihre eigene Wirtschaft für ihre Community. Bedeutende internationale Produzenten von Erwachsenenmedien haben entschieden, dass eine Community-Währung für ihr Geschäft genauso gültig ist wie Bargeld. Und an diesem Punkt übernehmen Blockchains die Welt“, sagte Duncan. In dem Bestreben, Maßnahmen gegen die Dominanz der „Wale“ in ihrem ICO zu ergreifen und ihren bedeutenden Community-Trägern die bestmögliche Chance zur Teilnahme am Token-Verkauf zu geben, wurde Vice Industry mit einem bezahlten Whitelist-Reservierungssystem für den Token-Verkauf zum Wegbereiter. Die Teilnehmer zahlten einen Teilbetrag, der sich nach dem Gesamtwert der Tokens bemisst, die sie kaufen wollten. Der Prozess wurde initiiert, um die Beitragszahler zu schützen, die sich oft für überzeichnete Whitelists anmelden, was nicht notwendigerweise dazu führt, dass sie teilnehmen oder alternativ einen winzigen Beitrag leisten können. Innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe der Reservierungsgebühr hatte das Unternehmen bereits Zahlungen für Whitelist-Gebühren in Höhe von mehr als 200.000 US-Dollar erhalten. „Wir sind davon überzeugt, dass das Modell mit Reservierungsgebühren für das Whitelisting von Token-Verkäufen dazu beiträgt, die Wettbewerbsbedingungen für die überwiegende Mehrheit der Käufer zu verbessern“, sagte Duncan. „Wir hoffen, dass der Rest der Industrie diesem Beispiel folgt.“ Als weitere Branchenneuheit beinhaltete der VIT-Verkaufsvertrag auch eine einzigartige Rückerstattungsfunktionalität, die es den Teilnehmern ermöglicht, entweder ihre Proxy-Token, die sofort in das Ethereum Wallet des Kunden freigegeben werden, einzufordern oder eine Rückerstattung zu beantragen. Informationen zu Vice Industry Token Inc. Vice Industry Token Inc. ist eine dezentrale Blockchain-Plattform und ein kryptografisches Token für die Erwachsenenindustrie, mit dem Produzenten ihre Inhalte effizienter monetarisieren können, indem sie die Zuschauer für ihre Aufmerksamkeit belohnen. https://vicetoken.com/ Pressekontakt: Katherine @ VIT katie@vicetoken.com +44-02086146816 Original-Content von: Vice Industry Token Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de