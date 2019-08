“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · CIRCUS THEATER RONCALLI in Lübeck · Wir wollen auch mal über Roncalli Mitarbeiter berichten, die man sonst nicht sieht. Wir beginnen von Anfang an: Zuerst klappte einiges bei Vorzeltaufbau nicht. Es regnete in Strömen. Zeltmeister Michele Rossi war unzufrieden. Man musste auch auf einen kleinen Baum Obacht geben, der befindet sich jetzt im Eingangsbereich im Vorzelt. Das wurde vorher genau vermessen. Alex Zoican zeigt seiner Frau Viorica Ene und dem Kollegen Florin Tuta wie man den richtigen Knoten macht, der nachher auch halten soll. Der Zeltmeister kontrolliert dann alle Knoten noch einmal, das ist Vorschrift. Alex Zoican und seine Frau Viorica Ene (sie ist die einzige Frau in der Aufbaukolonne), gehören sonst zu dem Logistik Team von RONCALLI. Sie bauen überall bei Events und Weihnachtsmärkten, die Historischen Karussells auf und ab.

Hier Mitarbeiter die man täglich sehen kann.

Die Kassenleitung hat Nadine Koterba, sie hat ihren Viermonate alten Rüden THOR auf dem Arm. Die französische Dogge braucht noch viel Zuneigung. Nadine ist schon Sieben Jahre bei RONCALLI. Eine von Drei Kolleginnen Merle Clara Riebandt, sitzt an der Kasse und schaut durch ein Bulleye, das sich in der Fensterscheibe des Kassenraumes befindet und bittet die nächste Person an den Verkaufsschalter. Bei der freundlichen jungen Frau kann man Eintrittskarten zu einem Preis von 15 bis 64 Euro für die Vorstellungen des CIRCUS THEATER RONCALLI erwerben.

Das Circus Theater Roncalli kann man in Lübeck noch bis zum 25. August 2019 besuchen.

Infos zu weiteren Vorstellungen siehe: WWW.RONCALLI.DE

“Zum Bilderbogen”