Darmstadt (ots) – Europäische Städte dominieren die internationale Studie „Sustainable Cities Index 2018“ von Arcadis. Damit hat das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen einmal mehr gemessen, welche Anstrengungen die Metropolen der Welt in puncto Ökologie, Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit unternehmen – und wie effizient sie ihre Maßnahmen umsetzen. Vier deutsche Großstädte sind auch in diesem Jahr gut aufgestellt: Sie haben es unter die besten 20 der internationalen Metropolen geschafft, zwei sogar in die Top 10. Für seine diesjährige Untersuchung hat Arcadis erneut 100 Weltstädte auf den Prüfstand gestellt und in drei aussagekräftigen Subindizes miteinander verglichen. In den drei eng mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) abgestimmten Kategorien „People“, „Planet“ und „Profit“ beurteilten die Experten, wie gut es sich in einer Stadt leben lässt und wie effektiv sie sich um eine langfristig erfolgreiche Stadtplanung bemüht. Um den Metropolen noch gezielter aufzeigen zu können, in welchen Bereichen sie ihren Plan verfeinern und Maßnahmen verbessern können, hat Arcadis seine Forschung zudem um sogenannte „Stadtarchetypen“ und entsprechende Cluster erweitert. Die Messungen korrelieren mit den Studien-Rankings und basieren auf einer Analyse der konkreten Erfahrungen und Bedürfnisse der Bürger. +++ Hier finden Sie die vollständigen Ergebnisse der Arcadis-Studie „Sustainable Cities Index 2018“ auf einen Blick: http://arcad.is/sci2018de +++ München setzt sich in Deutschland an die Spitze Erfreuliches Ergebnis des „Sustainable Cities Index 2018“: Auch diesmal schneiden deutsche Städte wieder sehr gut ab. Beste Metropole im Vergleich ist München auf Platz sieben. Frankfurt am Main hat es auf Platz zehn geschafft, Hamburg und Berlin belegen die Ränge 17 und 18. Mit dem zweitbesten Wert aller Städte fällt insbesondere Frankfurt in der Kategorie „Planet“ auf, in der es unter anderem um den Anteil der Grünflächen in der Stadt und die Fahrradfreundlichkeit geht. In diesem Subindex erreichten die Hessen 79 Prozent der optimalen Punktzahl. Generell konnten sich die deutschen Städte hier aber mit mindestens 70 Prozent gut positionieren. Nachholbedarf zeichnet sich bei sämtlichen deutschen Städten in Sachen Wirtschaftsleistung, Verkehrseffizienz oder geschäftliche Infrastruktur ab. So erreichte nur München im Subindex „Profit“ mit 67 Prozent einen Wert, der bereits deutlich über den Durchschnitt hinausgeht. Bei der Lebensqualität sind deutsche Metropolen jedoch bereits auf dem richtigen Weg: Im Subindex „People“, der unter anderem die Verkehrssicherheit, Modernität und den Grad der Digitalisierung misst, erreichen sie 62 bis 66 Prozent. Hier liegt Frankfurt an der Spitze. Die Top 20 des Sustainable Cities Index 2018 im Überblick: 1. London 11. Kopenhagen 2. Stockholm 12. Amsterdam 3. Edinburgh 13. Seoul 4. Singapur 14. New York 5. Wien 15. Paris 6. Zürich 16. San Francisco 7. München 17. Hamburg 8. Oslo 18. Berlin 9. Hong Kong 19. Seattle 10. Frankfurt 20. Dublin Langfristige Widerstandsfähigkeit vs. kurzfristige Trends „Die Städte an der Spitze unseres Index haben gezeigt, dass sie sich den langfristigen Auswirkungen ihres Wachstums stellen“, sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central. „Dabei sind sie nicht nur wegen ihres wirtschaftlichen Erbes erfolgreich, sondern insbesondere aufgrund von nachhaltiger Planung und weitsichtigen Entscheidungen.“ Das ist jedoch kein Grund, sich auszuruhen: Zwar schneiden die am besten bewerteten Metropolen jeweils in zwei der drei Subindizes gut ab, in allen dreien ist derzeit jedoch keine der untersuchten Städte spitze. Auch top-platzierte Metropolen sollten ihre Leistungen deshalb überprüfen und in allen Bereichen Verbesserungen anstreben. So zum Beispiel, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. „Als besonders wichtig hat Arcadis die langfristige Widerstandsfähigkeit einer Stadt identifiziert, auch wenn Trends kurzfristige Veränderungen mit sich bringen. Der Schlüssel sind gut ausgebildete Bürger und ein durchdachtes Gesundheitssystem sowie eine effektive städtische Infrastruktur mit wenig CO2-Ausstoß und ein weitgehend barrierefreies Geschäftsleben. Dazu gehören möglichst geringe Einkommensunterschiede ebenso wie auch der leichte Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die Integration der Bürger in die städtische Planung. Ein allgemeingültiges Rezept für nachhaltigen Erfolg gibt es jedoch nicht: Ökologische, wirtschaftliche und politische Faktoren machen jede Stadt einzigartig und stellen sie vor einzigartige Herausforderungen“, erläutert Dr. Kathi Wimmer, City Executive Europe Central bei Arcadis. Zur Bewertung der Städte in den Kategorien „People“, „Planet“ und „Profit“ wurden folgende Indikatoren herangezogen: – People: persönliches Wohlbefinden (Gesundheit, Bildung, Sicherheit), Beschäftigung (Einkommensgleichheit, Arbeitszeiten, Selbstständigkeit), städtisches Leben (Verkehrsanbindung, digitale Dienstleistungen, andere Services) – Planet: alltägliche Bedürfnisse (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, saubere Luft), Nachhaltigkeit (Energieverbrauch, Recycling, Treibhausgase), Investition in CO2-Reduktion (erneuerbare Energien, Fahrradinfrastruktur, Elektromobilität), Resilienz (Naturkatastrophenexposition, Risikoüberwachung) – Profit: Verkehrseffizienz (Schienen- und Luftverkehr, Staus), Wirtschaftsleistung (Pro-Kopf-Einkommen, Beschäftigung, geschäftliche Freiheit, Tourismus, Position in globalen Wirtschaftsnetzwerken), Geschäftsinfrastruktur (Mobil- und Breitbandverbindungen, Beschäftigungsquoten, Technologie-Forschung) Über Arcadis Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.com Pressekontakt: Bertram Subtil Arcadis Germany GmbH Telefon: 0151 17143438 E-Mail: bertram.subtil@arcadis.com www.arcadis.com Original-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell

