Weitere Partner und Führungskräfte in Atlanta, London und Singapur Chicago (ots/PRNewswire) – Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein globaler Premium-Anbieter in den Bereichen der Suche nach Führungskräften, Beurteilung und Entwicklung von Führung, Organisations- und Teameffektivität sowie Firmenkultur, hat dem Bereich Heidrick Consulting im dritten Quartal zwei neue Partner und zwei neue Führungskräfte hinzugefügt. „Wir bauen unsere Firma weiterhin aus, um dem Bedarf unserer Kunden weltweit besser nachzukommen“, sagte Andrew LeSueur, Global Managing Partner bei Heidrick Consulting. „Die Hinzunahme dieser Consultants stärkt unsere Kapazitäten und Fachkenntnis in den Regionen Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik.“ Cheryl Stokes (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/ Stokes_Cheryl_24245) wird Partner in der Niederlassung in Atlanta. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Führungskräften bei globalen geschäftlichen Fragen und Entwicklung der Führungssysteme und Kapazitäten von Organisationen zur Durchführung von deren Strategien ein. Ian Tomlinson-Roe (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consulta nts/Tomlinson_Ian_24249) wird Partner in der Niederlassung in London. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Consulting, Line-Management und Beratung von Behörden und führenden Organisationen aus zahlreichen Sektoren, darunter Finanzdienstleistungen, Öl und Gas, Biowissenschaften, Verteidigung und Technik. Marina Ivanoff (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants /Ivanoff_Marina_24322) wird Führungskraft in der Niederlassung in Singapur. Sie kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung in Personalwesen und Führung für internationale Institutionen zurückblicken und spezialisiert sich auf die Bewertung von Führungskräften, Entwicklung und Management von Veränderung. Jane Schroeder (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants /Schroeder_Jane_24268) wird Führungskraft in der Niederlassung in London. Sie widmet sich allen Aspekten von Führungs- und Talentmanagement und besitzt über 18 Jahre Erfahrung in der Beurteilung von Führungskapazitäten und Potenzial in den Bereichen Auswahl und Entwicklung. Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den wichtigsten Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf im Bereich Talent und Führungskräfte zu decken und ist Berater des Vertrauens der Bereiche Suche nach Führungskräften, Beurteilung und Entwicklung von Leitung, Effektivität von Organisationen und Teams sowie Firmenkultur. Heidrick & Struggles war vor mehr als 60 Jahren bahnbrechend im Bereich der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Lösungen im Bereich der Unternehmensführung an. Heidrick & Struggles hilft seinen Kunden dabei, die Welt zu verändern – eine Führungsmannschaft nach der anderen.® www.heidrick.com Pressekontakt: Dana Andreoli – +1 312 496 1377 dandreoli@heidrick.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg Original-Content von: Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell

