Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) – Vistex Inc., ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Verwaltung von Handels-, Kanal- und Anbieterprogrammen, Preisen, Leistungsanreizen sowie Rechten und Lizenzgebühren, gab heute bekannt, dass SAP S/4HANA® für die Verwaltung von Rechten und Lizenzgebühren von Vistex ab sofort verfügbar ist. Vistex-Lösungen für SAP-Software sind als Lösungserweiterung zu SAP S/4HANA verfügbar. Jetzt erweitert Vistex sein Produktportfolio um eine zentralisierte Lizenzlösung für die Musik-, Medien- und Lizenzierungsbranche und alle Aspekte geistiger Eigentumsrechte. Diese Lösung zur Verwaltung von Rechten und Lizenzgebühren wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die SAP S/4HANA einsetzen und die die Verwaltung von Verträgen, Rechten und Lizenzgebühren für den Erwerb, die Verwaltung und die Monetarisierung von geistigem Eigentum benötigen. Der Unternehmensbereich Rechte und Lizenzgebühren von Vistex ist seit mehr als dreißig Jahren als Industriestandard anerkannt. Aufbauend auf dieser Division erweitert Vistex seine Branchenkompetenz als führender Anbieter von Softwarelösungen. „Der Betrieb unserer in SAP S/4HANA eingebetteten Rights & Royalty-Funktionen nutzt das Fachwissen, das Vistex im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut hat, in Verbindung mit einer vollständigen Vorintegration in die weltweit fortschrittlichste ERP-Lösung. Erstmals können unsere Kunden alle Rechte, dessen Eigentümer sie sind oder die von ihnen verwaltet werden, in einer einzigen leistungsstarken Instanz managen, freigeben und Berichte erstellen. Wir haben eng mit SAP zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dies ein entscheidender Wandel für die von uns belieferten Branchen ist“, sagte Amos Biegun, Global Head of Rights & Royalties bei Vistex. „Vistex ist ein wichtiger strategischer Partner für SAP. Die Integration von Vistex mit SAP S/4HANA adressiert die komplexesten Rechte- und Lizenzprozesse, mit denen die Medien- und Unterhaltungsindustrie heute beim Übergang zu einem Direct-to-Consumer-Modell und der damit verbundenen Datenexplosion konfrontiert ist“, sagte Richard Whittington, General Manager von Media and Entertainment, Industry Cloud Solutions für SAP. Vistex verfügt über eine langjährige strategische Partnerschaft mit SAP und bietet eine Reihe innovativer Lösungserweiterungen für SAP-Software an. Vistex-Produkte werden von SAP getestet, validiert, lizenziert und unterstützt und nutzen die Kernumgebungen von SAP ERP und SAP S/4HANA zur Maximierung von Kundeninvestitionen. Informationen zu Vistex® Vistex ist ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Chicago. Das Unternehmen ist ein Technologie-Pionier, der Organisationen in die Lage versetzt, ihre Produkte und Dienstleistungen durch Go-to-Market-Programme besser einzusetzen. Die von Vistex bereitgestellten Software-Angebote und Dienstleistungen sind branchenspezifisch optimiert, um durchgängige Konzepte für die Gestaltung, das Management und die Verwaltung des kompletten Spektrums an Go-to-Market-Programmen zu liefern. Optimiert von der Branche und vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt, erhalten Unternehmen einen beispiellosen Einblick in den gesamten Lebenszyklus der Programmleistung durch Strategie, Software, Implementierung, Ausführung und Analysedienste. Die Lösungen für SAP-Software von Vistex nutzen den Kern der SAP ERP- und SAP S/4HANA-Umgebungen, um die Kundeninvestitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistex.com. Vistex und sämtliche Vistex Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Vistex Inc. in den USA und in anderen Ländern. SAP, SAP S/4HANA und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. SAP vorausschauende Aussagen Sämtliche in diesem Dokument enthaltene Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, gelten als vorausschauende Aussagen gemäß der Definition im US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Begriffe wie „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „vorhaben“, „voraussichtlich“, „sollte“, „wird“ sowie ähnliche Ausdrücke sind in Bezug auf SAP als vorausschauende Aussagen zu verstehen. SAP übernimmt keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen öffentlich zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Vorausschauende Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Eine ausführlichere Beschreibung sämtlicher Faktoren, die SAPs künftige Finanzergebnisse beeinflussen können, ist den Unterlagen zu entnehmen, die SAP der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) vorlegt, darunter auch dem zuletzt bei der SEC hinterlegten SAP-Jahresbericht auf Formular 20-F. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen – die sich ohnehin ausschließlich auf ihr Veröffentlichungsdatum beziehen – zu verlassen. Pressekontakt: Alex Dehnert: alex.dehnert@vistex.com +1 847-490-0420 Logo – https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpg Original-Content von: Vistex, Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de