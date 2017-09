Foto: Annica_Zastrow: Vogelkundliche Führung im Herbst: Vögel tanken auf dem Höltigbaum für den Winter auf · Zu einer vogelkundlichen Wanderung ins Naturschutzgebiet Höltigbaum in Hamburg-Rahlstedt lädt Michael Rademann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 13 Uhr ein. Der Herbst zeigt sich in seiner schönsten Pracht, aber der Winter naht. Deshalb haben viele Vögel ihr Winterquartier im Naturschutzgebiet am Hamburger Stadtrand bereits bezogen. Zu den Vögeln, die in dieser Jahreszeit beobachtet werden können, zählen häufig Trupps von Rot- und Wacholderdrosseln, die sich an den Beeren des Weißdorns satt fressen. Vielleicht zeigt sich auch der erste Raubwürger als Wintergast im Höltigbaum.

Kosten: 5 Euro pro Person

Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Infozentrum Höltigbaum der Stiftung Natur im

Norden, Eichberg 63, in Hamburg-Rahlstedt.

Die Veranstaltung ist Teil des Jahresprogramms des „Haus der Wilden Weiden“. Der bunte Veranstaltungskalender bietet für alle Altersgruppen das ganze Jahr regelmäßig Naturerlebnisse in der halboffenen Weidelandschaft des ehemaligen Standortübungsplatzes.

Nähere Informationen unter www.Haus-der-Wilden-Weiden.de.