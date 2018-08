Düsseldorf/Hannover (ots) – Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert am Vorabend des Caravan Salons in Düsseldorf gleich drei neue Reisemobile: den Grand California 600 mit einem eigenständigen Dachkonzept und – völlig überraschend – den Grand California 680 als Version mit Längsdoppelbett im Schlafraum. Der neue, große Camper wird somit als 6,0- und 6,8-Meter-Version auf Reisen gehen. Grundpreis von unter 55.000 Euro (Deutschland) für den Grand California 600 (130kw Frontantrieb mit 8-Gang-Automatik). Darüberhinaus ist das Sondermodell California 30 Years erstmalig zu sehen. Im Frühjahr 2019 wird der neue Grand California auf Crafter-Basis in den Handel kommen und die Welt der Globetrotter um eines der modernsten Reisemobile unserer Zeit bereichern. Volkswagen Nutzfahrzeuge baut mit ihm das California-Programm nach oben aus und wird so ein neues Spektrum der Möglichkeiten erschließen. Grand California 600: Das 6 Meter lange Reisemobil bietet im Heck einen Schlafbereich mit quer integriertem Bett (1.950 x 1.400 mm). Optional kann dieses Modell zudem mit einen Bett für Kinder im neu entwickelten Hochdach bestellt werden – ein ideales Reisemobil für Familien. Ist das Kinderbett an Bord, wird der Grand California automatisch mit einem großen Panoramadach ausgeliefert. Grand California 680: Der 6,8 Meter lange Camper besitzt einen längs im Heck integrierten, noch größeren Schlafbereich (2.000 x 1.700 mm) sowie ein Plus an Stauraum. Der Grand California ist in dieser Version mit einem ausgebauten Serien-Superhochdach des Crafter ausgestattet – ein besonders luxuriöser Camper mit einem großen Schlafplatz und sehr viel Raum für zwei Personen auf den großen Reisen des Lebens. California 30 Years: Bereits bestellt werden kann der zum 30. Geburtstag der Reisemobil-Ikone konzipierte California 30 Years. Außen zeichnet das Jubiläumsmodell ein in den Kontrastfarben „Reflexsilber Metallic“ oder „Indiumgrau Metallic“ ausgeführtes Ausstelldach aus. Im selben Farbton sind jeweils die Außenspiegelgehäuse gehalten. Zur erweiterten Ausstattung gehören im Exterieur zudem glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen des Typs „Cascavel“ in „Silber“ oder „Anthrazit“. Innen wird die Limited Edition unter anderem durch das neue Schrankdekor „Bright Wood“ individualisiert. Das veredelte und auf 999 Exemplare limitierte und durchnummerierte Jubiläumsmodell wird zum Grundpreis von 57.215,20 Euro (Deutschland) angeboten. Die Besucher des Caravan Salons 2018 haben bis zum 2. September die Möglichkeit, die neuen Reisemobile von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Halle 16 der Düsseldorfer Messe persönlich in Augenschein zu nehmen. Pressekontakt: Volkswagen Nutzfahrzeuge Produktkommunikation Christian Schlüter Telefon: 0511 / 798-5809 E-Mail: christian.schlueter@volkswagen.de www.vwn-presse.de Original-Content von: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de