Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz – Vorentscheid zum ESC live aus Berlin. Elton und Linda Zervakis, moderieren Heute live aus Berlin, den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Von 20:15 – 22:00 Uhr in Das Erste. Gezeigt wird der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest live aus Berlin, zur Wahl stehen sechs Teilnehmer. Aus über 4000 Bewerbern haben hundertköpfiges Eurovison-Panel und eine internationale Epertenjury die Besten ausgewählt. Diese sechs haben die Chance, Deutschland beim ESC in Lissabon zu vertreten.Die Band voXXclub, Michael Schulte,

Xavier Darcy,

Rye,

Natia Totua

und Ivy Quainoo.

Drei der zu erwartenden Musiktitel sind in einem eigens dafür aufgelegten Song-Writing-Camp entstanden, bei dem sich die Acts im Januar mit nationalen und internationalen Komponisten, Textern und Produzenten getroffen hatten.

Der Sieger des heutigen Abend, wird am morgigen Freitag Gast in der NDR Talk Show sein und dann in Lissabon, Deutschland bei dem Eurovision Song Contest vertreten.

Der 63. ESC wird vom 8. Bis zum 12. Mai 2018 in der Altice Arena in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon stattfinden.

am 22. Februar 2018, 07:44 Uhr