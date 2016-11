Vorstandswechsel bei der Volksbank Lübeck – Peter Kling wird neues Vorstandsmitglied – Lübeck, 22. November 2016 – Der Aufsichtsrat der Volksbank Lübeck eG hat Peter Kling zum 01. Dezember 2016 in den Vorstand der Bank berufen. Kling wird zukünftig zusammen mit Dr. Michael Brandt den Vorstand der Volksbank Lübeck stellen und somit die Nachfolge von Roger Pawellek antreten, der das Haus auf eigenen Wunsch zum 31.12.2016 verlassen wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Kling einen ausgewiesenen Fachmann für unsere Bank gewinnen konnten“, bekräftigt Lutz Kleinfeldt, Aufsichtsratsvorsitzender. Peter Kling wird verantwortlich sein für die Bereiche Marktfolge Kredit, den Betriebsbereich, die Revision sowie das Controlling. Bereits ab dem 1. Dezember 2016 wird er seine Tätigkeit im Vorstand der Volksbank Lübeck aufnehmen, um die Zeit der Einarbeitung zu nutzen und die Bank sowie die Mitarbeiter kennenzulernen.

Mit dem 47-jährigen Peter Kling setzt die Volksbank Lübeck auf einen ausgewiesenen Experten für Banksteuerung. Als gebürtiger Hesse kam Herr Kling im Jahre 2012 in den Norden, um als Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Leezen tätig zu sein. Seine Karriere startete er klassisch mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank. Weitere Stationen führten Herrn Kling u.a. als Prüfer zum Genossenschaftsverband Frankfurt. „Ich freue mich vor allem auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen. Wir erfahren gerade in der Bankenbranche viele Umbrüche. Diesen Herausforderungen zu begegnen, sie aktiv mit zu gestalten und Verantwortung für die Weiterentwicklung der Volksbank Lübeck zu übernehmen, das sind unsere Hauptaufgaben, die wir nun gemeinsam lösen wollen“, so Peter Kling.

Bildunterschrift: Peter Kling

Bildquelle: Volksbank Lübeck

Fotograf: Guido Kollmeier