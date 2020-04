Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) – VVDN Technologies kündigt seine Fronthaul-Lösung an, die auf der O-RAN 7-2x funktionellen Split-Option zwischen gNB-DU und gNB-RU basiert. Die IP kann verschiedene Fronthaul-Schnittstellen unterstützen. Jedes Fronthaul kann bis zu acht Ebenen unkomprimierter IQ-Samples umschließen, mit jeweils 100 MHz Bandbreite und SCS von 30 kHz über eine 25 G Schnittstelle. Zusätzlich liegt der Fokus auf: – eCPRI IP-Lösung für O-RAN-Transport – IEEE 1588 PTP Unterstützung von Block-IP für Synchronisation – Intelligente Zusammenschaltung für Paketklassifizierung und Servicequalität (Quality of Service, QoS) – Unterstützung verschiedener Komprimierungen/Dekomprimierungen, wie Block-Floating-Point (BFP) und Modulationskompression – Skalierbare Architektur Joseph George, Vice President Business Unit (5G/Data Centre), sagte: „Wir möchten die 5G-Landschaft erschließen und versuchen, einen nahtlosen Prozess zu gestalten, indem wir die unterschiedlichen Herausforderungen mit unserem gebündelten Technikfachwissen angehen.“ Bezüglich der Probleme, denen sich diese Lösung widmet, fügte er hinzu: „Open-Radio Access Network (O-RAN) wird vollständig offene Fronthaul-Schnittstellen bieten, die neben einer hohen Durchsatzleistung und sehr geringer Latenz DU-RRU-Interoperabilität zwischen mehreren Anbietern ermöglichen werden.“ VVDN bringt sich mit seiner End-to-End-Software und seinem Hardware-Fachwissen stark in den 5G-Bereich ein. Die ORAN Fronthaul-IP der 7-2x Split-Option unterstützt Schnittstellen-Einfachheit, Interoperabilität, Skalierbarkeit der Transportbandbreite, geringere RU-Komplexität und Funktionssymmetrie. Darüber hinaus werden durch das Offloading der PHY-Funktion an gNB-DU die Komplexität und die Kosten von RU gesenkt. Das ermöglicht aufgrund der veränderten 3GPP-Spezifikationen eine minimale Änderung auf der gNB-RU-Seite. Gleichzeitig wird so am Antennenstandort weniger Elektronik benötigt. Dadurch werden die Kosten gesenkt, da am Antennenstandort keine Kühlkomponenten erforderlich sind. Die folgenden Sektoren werden von der Lösung profitieren: – DU-RRU-Anbieter – ISP-Anbieter – 5G-Telekommunikation Informationen zu VVDN: VVDN ist ein Unternehmen für Produktengineering und Fertigung mit Schwerpunkt auf Design und Fertigung von End-to-End-Produkten in mehreren Technologievertikalen (5G u. DC, Vision, Networking u. WiFi, IOT, Verteidigung, Cloud u. Anwendungen). Der indische Hauptsitz befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN betreut internationale Kunden rund um die Welt, einschließlich Nordamerika, Indien, Europa, Vietnam, Japan, Kanada und Korea. Das Geschäftsmodell von VVDN umschließt Dienstleistungen für Produktengineering, ODM-Dienste und EMS-Dienste. Das Team für Produktengineering von VVDN besteht aus über 2500 Mitarbeitern und das Fertigungsteam von VVDN aus über 3000 Mitarbeitern. VVDN betreibt neun fortschrittliche Zentren für Produktengineering in Indien, die vollständig ausgestattet sind, um die gesamte Hardware und Software zu entwerfen und zu testen, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts bzw. einer Lösung benötigt werden. Die Fertigungsanlagen von VVDN befinden sich Manesar und Gurgaon, Indien, und umschließen unternehmenseigene branchenführende Fabriken für SMT, Werkzeugbau und Spritzguss und Produktmontage sowie ein Labor für Produktzertifizierungen. Die Engineering- und Fertigungsanlagen von VVDN erfüllen alle Anforderungen für die Entwicklung und Fertigung von Produkten für den Unternehmens-, Verbraucher-, Industrie- Automobilbereich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu VVDN an marketing@vvdntech.com oder besuchen Sie http://www.vvdntech.com/ Pressekontakt: Anushree Mittal anushree.mittal@vvdntech.in +91-9619903712 Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1154348/VVDN_ORAN_Fronthaul.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDN_Technologies_Logo.jpg Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133746/4570135 OTS: VVDN Technologies Inc Original-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de