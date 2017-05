Waffen schaffen für den Krieg Militär und Rüstungswirtschaft in Lübeck 1933 – 1945 –

Vortragsveranstaltung mit Dr. Wolfgang Muth am Dienstag, 9. Mai 2017, um 18 Uhr im Mittelsaal des Kanzleigebäudes (neben dem Rathaus, Eingang über Marienkirchhof). Der Eintritt ist frei.

Der Historiker Dr. Wolfgang Muth wird in seinem Vortrag „Waffen schaffen für den Krieg – Militär und Rüstungswirtschaft in Lübeck zwischen 1933 und 1945“ die Militarisierung Lübecks nach dem 30. Januar 1933 beleuchten. Der ehemalige Museumsleiter Dr. Muth wird auf die Erweiterung von Heeres- und Luftwaffeneinheiten, die gezielte Ansiedlung von Rüstungsbetrieben in Lübeck Schlutup und das Schicksal von tausenden Zwangsarbeiter*innen, die in der Lübecker Rüstungsindustrie unter schlimmen Bedingungen arbeiten und leben mussten, eingehen. Bei den Rüstungsfirmen DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken) und deren Tochterfirma MfM (Maschinen für Massenverpackungen) haben 1944 mehr als 10.000 Menschen gearbeitet.

