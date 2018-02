Freiburg im Breisgau (ots) – Erstmals sind weltweit 200 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert. Das Zertifikat des Forest Stewardship Council gilt international als das vertrauenswürdigste, um anspruchsvolle Umwelt- und Sozialstandards im Wald zu sichern. Bereits seit dem Herbst 2017 schien die Marke von 200 Millionen Hektar Waldfläche in Reichweite. Am 9. Februar 2018 war es dann so weit: Die täglich aktualisierten Zahlen zur zertifizierten Fläche und den Zertifikaten in der Verarbeitungskette für Holz- und Papierprodukte auf der Webseite von FSC International stand bei „200.016.962 Hektar“. Damit überschreitet die FSC-zertifizierte Waldfläche auf der Erde erstmalig die Schwelle von 200 Millionen. Dies zeigt, dass weltweit immer mehr Forstbetriebe ihre Bewirtschaftung von Wald nach anspruchsvollen sozialen und ökologischen Standards ausrichten. Verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die nach den Regeln des Forest Stewardship Council zertifiziert und regelmäßig kontrolliert wird, leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Wälder unserer Welt, zur Klimastabilität sowie zu guten Arbeits- und Lebensbedingungen im Wald. FSC ist dabei das vertrauenswürdigste Zertifikat, um eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Wald zu kennzeichnen. Wie der Stand in den nächsten Tagen aussehen wird ist dabei noch völlig offen. Die Zahlen der zertifizierten Flächen speisen sich aus einer internationalen Zertifikatsdatenbank, die durch die unabhängigen Zertifizierer gepflegt wird. Hier tragen die Zertifizierungsorganisationen einerseits ein, wenn ein Wald oder ein Verarbeitungsbetrieb ein Zertifikat erhält und andererseits, wenn ein Zertifikat wegen Verstößen gegen die FSC-Regeln aberkannt bzw. ausgesetzt wird oder wenn es einfach abgelaufen ist. Daher schwanken die Zahlen bei den zertifizierten Flächen und Betrieben fast täglich in beide Richtungen. Zertifikate werden an Betriebe nur dann vergeben, wenn sie die FSC-Standards einhalten und dies in mindestens jährlich stattfindenden vor Ort-Kontrollen belegen können. Verstöße gegen die FSC-Regeln führen je nach Schwere auch kurzfristig zum Entzug oder zur Aussetzung von Zertifikaten. Dr. Uwe Sayer, Geschäftsführer bei FSC Deutschland, gibt sich optimistisch: „Wir sind stolz darauf, dass es uns als FSC gelungen ist, weltweit eine Zertifizierung zu etablieren, bei der die gesellschaftlichen Ansprüche an Wald und Forstwirtschaft nach dem Demokratieprinzip entwickelt und formuliert werden. Die wachsende Fläche an zertifizierten Wäldern ist ein Beleg dafür, dass die Bewirtschaftung von Wald nach den FSC-Regeln so attraktiv ist, dass immer mehr Waldbesitzer ihren Wald zertifizieren lassen. Somit setzen FSC-Mitglieder und die zertifizierten Betriebe einen wichtigen Gegenimpuls zu Waldzerstörung, Artensterben, Ausbeutung und Armut. Die FSC-Zertifizierung leistet bereits heute einen historischen Beitrag zur Verbesserung der Situation in den Wäldern der Welt.“ Über FSC: Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine internationale, gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, mit Hilfe eines Siegels ökologisch und sozial verantwortliche Waldbewirtschaftung global auf Produkten sichtbar zu machen. Weltweit sind über 200 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert, in Deutschland sind es rund 1,2 Million Hektar Wald (Stand: Feb. 2018). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und ohne Kahlschläge, Gentechnik und Pestizide auskommt. FSC setzt sich hier für die Mehrung natürlicher Mischwälder, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme sowie für faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung ein. Als einziges Waldzertifizierungssystem wird FSC von Umwelt- und Sozialverbänden wie z.B. WWF, Greenpeace, NABU, BUND und IG BAU, IG Metall unterstützt. Die Zertifikatsvergabe erfolgt durch unabhängige Dritte und wird jährlich überprüft. Pressekontakt: Lars Hoffmann, Tel.: 0761-3865368, E-Mail: lars.hoffmann@fsc-deutschland.de Original-Content von: Forest Stewardship Council (FSC), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de