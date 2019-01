Warnlagebericht für Schleswig-Holstein

Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Text: BSH, Holly und Ute. Letztes Foto: Falk Halenza

Das BSH – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie – warnt für die deutsche Ostseeküste mit einer Sturmflut.

Zeit: 1. bis 2. Januar 2019

Warnung vor extremen Wasserständen an der Ostseeküste.

Mittwochnachmittag werden an der gesamten Küste Wasserstände von 1,20 – 1,50 m über dem mittleren Wasserstand erwartet. An exponierten Stellen werden kurzfristige Spitzen darüber nicht ausgeschlossen.

Unsere Mitarbeiter waren am Neujahrstag von Scharbeutz bis Neustadt in Holstein unterwegs und ein Video und einige Fotos produziert.

Hier war gerade ablandiger Wind aus nordwestlicher Richtung.

Wir wollten noch nach Pelzerhaken weiter fahren.

Der Wind nahm jedoch wie vorhergesagt weiter zu und wurde zum Sturm.

Wir zogen es vor, einen Fastfood-Laden aufzusuchen und uns dort zu stärken und etwas aufzuwärmen. Da kam uns in Neustadt das goldene M wie gerufen.

Draußen klappte plötzlich eine große Metalltür ständig auf und zu und Stühle kippten um.

Bei dem Wetter füllte sich der Laden ziemlich rasch und wir waren froh einen freien Tisch erobert zu haben.

Es wurde immer stürmischer. Das mit Pelzerhaken haben wir uns dann abgeschminkt. Ab ins Auto und Richtung Lübeck. Im Radio wurden schon Warnmeldungen gesendet.

Der Sturm soll noch weiter zunehmen und bis Mittwochnachmittag so anhalten.

Schöner haben es die Leute die frei haben und mit dem Mors in der Wohnung bleiben können.

Den Anderen, die arbeiten müssen oder sonst wie unterwegs sind, wünschen wir alles Gute.

Es können Äste und Dachpfannen herabstürzen.

Die Rettungskräfte werden da wohl bald eine arbeitsreiche Nacht haben.