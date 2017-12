Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Wasserzöllner-Oldie-Treffen in Travemünde am 28.Dezember 2018 · Wasserzöllner-Oldie-Treffen am 28.Dezember 2017, in der Gaststätte und Restaurant „Hein Mück“ in Travemünde. Etwas spöttisch wird die Gaststätte von den Einheimischen auch „Pappschachtel“ genannt. Am Eingang findet man ein Schild, mit der Aufschrift: „LPG – (Labskaus-Produktions-Genossenschaft)“. Siegfried Kriebel (79), aus Ivendorf, Jürgen Buckel (80), aus Travemünde und Holger Kasnitz (66) aus Lübeck, fuhren eine lange Zeit, gemeinsam von Travemünde aus, auf dem Zollkreuzer „PRIWALL“, zu Kontrollfahrten hinaus auf die Ostsee. Sie überwachten das Seegebiet und hielten Ausschau nach Schmugglern.

Beim gemeinsamen Labskaus-Essen, wurden viele Döntjes und Geschichten vergangener Zeiten erzählt, dabei stellten wir alten Recken fest, dass wir gemeinsam 225 Jahre alt sind.

Es wurde ein lustiger Nachmittag und wir Pensionäre verabredeten uns für ein weiteres Treffen im Neuen Jahr 2018.

Der Wirt Marco Brückner, bediente uns sehr freundlich. Seine Frau Kathrin, war derweilen mit Einkäufen beschäftigt. Die Küchenfee Renate Henning, bereitete das hervorragende „Labskaus“ zu.

Wir hatten am späten Nachmittag nur Seniorenteller bestellt.

Gaststätte und Restaurant

„Hein Mück“

Vogteistraße 48

23570 HL-Travemünde

Tel: 04502 – 880555

Labskaus ist ein Kartoffelgericht mit gepökeltem Rindfleisch und Roter Bete, Gewürzgurke, Rollmops und Matjes. Obendrauf kommt noch ein Spiegelei. Gegessen wird Labskaus von Seefahrer, Matrosen und Landratten. Siehe bei Wikipedia – Labskaus.