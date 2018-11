San Francisco (ots/PRNewswire) – Innovative Spielehersteller aus Übersee integrierten mit Erfolg die besonderen Funktionen von WeChat in Mini Games Auf der Konferenz veröffentlichte WeChat interessante Statistiken für die Mini Games-Plattform, darunter eine Nutzerbasis von inzwischen mehr als 300 Millionen, und stellte einige seiner größten Mini Games vor. Das Weltraum-Minispiel WeGoing kann über 100 Millionen registrierte Nutzer vorweisen und Tencent Billiards erreichte ein tägliches Transaktionsvolumen von mehr als 10 Millionen CNY sowie eine 30-Tage-Nutzerverbleibquote von 40 %. Außerdem wurden zwei weitere Minispiele von Entwicklern aus Übersee vorgestellt und gelobt: Guess My Sketch von Google und Linsane Hoops von Game Closure mit dem NBA-Basketballspieler Jeremy Lin. Als die ersten Spiele aus Übersee, die das WeChat Mini Games-Ökosystem nutzen, standen diese zwei Minispiele im Mittelpunkt der Veranstaltung. Guess My Sketch begeisterte WeChat-Nutzer mit seinem kreativen, KI-basierten, interaktiven Spielverlauf und seinem „Versus-Freunde“-Modus. Dies wurde zum heißen Thema auf WeChat, als zahllose User das Spiel in Gruppenchats und Moments teilten und diskutierten. Linsane Hoops überzeugte die User im Open Beta-Stadium mit dem Kultbild von Jeremy Lin und begeisternden Slam Dunks. Aufgrund dieser positiven ersten Eindrücke wird sich Linsane Hoops höchstwahrscheinlich zu einem weiteren beliebten WeChat Mini Game entwickeln, wenn es offiziell auf den Markt kommt. Die zwei Minispiele sind zwar sehr unterschiedlich, nutzen jedoch beide die einzigartigen Funktionen von WeChat zur Integration von sozialer Interaktion und Spielen. Auf diese Weise erreichen sie unzählige Nutzer auf dem massiven sozialen Netzwerk von WeChat. Durch innovative Fusion von Spielverlauf und Plattformfunktionen können Entwickler aus Übersee neue Wege beschreiten Entwickler, die den kreativen grundlegenden Spielverlauf am besten mit sozialen Funktionen vereinen, haben mit WeChat Mini Games den größten Erfolg. WeChat Mini Games ist ständig bemüht, Entwicklern durch die Einführung neuer APIs und Fähigkeiten immer mehr Freiraum zu geben. Einige der geläufigsten auf sozialen Netzwerken basierten Funktionen sind Friend Revival, Leaderboards und Versus-Matches, und es werden immer mehr Funktionen entwickelt. Außerdem hat die Plattform ein Anreizsystem für Mini Games mit innovativen Spielen entwickelt, die Ressourcen belohnen und Erlöse verteilen. Dies bedeutet mehr Vorteile für Mini Games, die „Innovationssiegel“ erhalten. Der Erfolg ihrer Vorgänger und die uneingeschränkter Unterstützung für die WeChat Mini Games-Plattform gibt Entwicklern aus Übersee eine ausgezeichnete Gelegenheit, die nächste Welle von Minispielen zu entwickeln, die das volle Potenzial innovativer Spiele und des einzigartigen WeChat-Ökosystems entfalten. Foto — https://mma.prnewswire.com/media/786743/WeChat_Mini_Games_ Shows_Social_Media_Value.jpg Foto — https://mma.prnewswire.com/media/786744/WeChat_Mini_Games_ Shows_Social_Media_Value.jpg Pressekontakt: KK +86-186-8034-8098 chenqin@gdinsight.com Original-Content von: WeChat Mini Games, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de