Info über Wechsel der Geschäftsstelle der Handwerkskammer Schleswig-Holstein – Die Handwerkskammer Schleswig-Holstein vertritt offiziell die Interessen der rund 30.000 Handwerksbetriebe im Lande gegenüber Politik und Gesellschaft. Nachdem die Handwerkskammer Schleswig-Holstein ihre Geschäftsstelle in den letzten beiden Jahren am Standort der Handwerkskammer Flensburg hatte, übernimmt nun wieder die Handwerkskammer Lübeck ab dem 01.01.2017 die Geschäftsstelle für die nächsten 2 Jahre.Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, Ihren Adressverteiler zu aktualisieren und in den Jahren 2017 und 2018 die Kontaktaufnahme zur Handwerkskammer Schleswig-Holstein über unsere Geschäftsstelle vorzunehmen:

Handwerkskammer Schleswig-Holstein,

Geschäftsstelle Handwerkskammer Lübeck,

Breite Straße 10/12, 23552 Lübeck,

Tel. 0451/1506-0, Fax: 0451/1506-180

E-Mail: info@hwk-sh.de.

Der Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Günther Stapelfeldt, und Hauptgeschäftsführer Andreas Katschke sind bis Ende 2018 zugleich Präsident und Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schleswig-Holstein.

Beide werden in diesen Funktionen durch den Präsidenten der Handwerkskammer Flensburg Jörn Arp und Hauptgeschäftsführer Udo Hansen gleichberechtigt vertreten.