Hamburg (ots) – Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Warburg Bank, Dr. Christian Olearius, und Max Warburg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, haben entschieden, den 2014 eingeleiteten Generationswechsel in der Bank abzuschließen. Dazu werden sie ihre Mandate zum Ende des Jahres 2019 niederlegen. Nach fast vier Jahrzehnten erfolgreichen Wirkens für die Bank und dem Aufbau zahlreicher Unternehmen übergeben sie zum Jahreswechsel ihre Aufgaben an das neue Aufsichtsratsgremium. Dr. Bernd Thiemann, seit 1998 Mitglied des Aufsichtsrats von M.M. Warburg & CO, wird zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden. Herr Dr. Thiemann war Vorstandsvorsitzender der Nord/LB sowie der Deutschen Genossenschaftsbank (DG Bank). Als neue Mitglieder werden Prof. Dr. Burkhard Schwenker und Dr. Claus Nolting in den Aufsichtsrat der Warburg Bank gewählt. Prof. Dr. Burkhard Schwenker war lange Jahre Geschäftsführer sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensberatung Roland Berger. Dr. Claus Nolting ist Rechtsanwalt und war Mitglied im Vorstand und Aufsichtsrat mehrerer Banken. Die Bestellung der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Gesellschafterverhältnisse der Bank bleiben unverändert. Die Warburg Bank wird weiterhin durch die Partner Joachim Olearius (Sprecher), Dr. Peter Rentrop-Schmid und Patrick Tessmann geführt. Zu ihrem Entschluss erklären die beiden Mehrheitsgesellschafter Dr. Christian Olearius und Max Warburg: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, uns aus den Gremien der Bank und deren Untergesellschaften zurückzuziehen und damit den eingeleiteten Generationswechsel bei Warburg abzuschließen. Wir sind dankbar, den Aufsichtsrat mit so kompetenten und erfahrenen Nachfolgern besetzen zu können.“ Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Bernd Thiemann betont: „Wir danken Dr. Christian Olearius und Max Warburg für ihre unermüdliche Arbeit bei der Warburg Bank, gerade auch in schwierigen Zeiten. Sie haben das Haus über fast vier Jahrzehnte geführt – mit Tatkraft, Mut und dem Ziel, dauerhafte Werte für unsere Kunden zu schaffen. Darüber hinaus haben sie in vielfältiger Hinsicht dem Wirtschaftsstandort Hamburg gedient.“ Dr. Christian Olearius und Max Warburg werden sich in Zukunft verstärkt ihrem gesellschaftlichen und sozialen Engagement widmen, so zum Beispiel durch ihre Tätigkeit in der Warburg-Melchior-Olearius-Stiftung, der Joachim-Herz-Stiftung und im Kuratorium des Israelitischen Krankenhauses. Pressekontakt: Ansprechpartner Presse: Für die Mehrheitsgesellschafter: Roland Leithäuser, Director, Kekst CNC Tel.: +49 162 2074 592 E-Mail: roland.leithaeuser@kekstcnc.com Für M.M. Warburg & CO: Martin Wehrle, Leiter Kommunikation Tel.: +49 40 3282-2235 Thies Jonas, Referent Kommunikation Tel.: +49 40 3282-2165 E-Mail: presse@mmwarburg.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79533/4448261 OTS: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Original-Content von: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de