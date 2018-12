Berlin (ots) – Weit über 200 Aussteller bieten den Besuchern edle Tropfen aus vielen Anbaugebieten der Erde an Einfach zum Genießen: Das Angebot an Weinen und Sekten ist auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 so vielfältig wie nie. Vom 18. bis 27. Januar bieten weit über 200 Aussteller ihre edlen Tropfen aus allen deutschen Anbaugebieten und vielen Regionen der Erde an. Bei vielen individuellen Bundesländerschauen und den internationalen Beteiligungen zählen Wein und Sekt zu den stark nachgefragten Produkten der Ernährungswirtschaft. Firmen des deutschen Weinhandels bieten darüber hinaus in den Hallen 6.2 und 7.2c sowie 13 und 14.1 Spitzenweine aus Deutschland, Europa und Übersee an, darunter viele Tropfen aus Anbaugebieten der südlichen Hemisphäre wie Argentinien und Chile, Südafrika und Australien. WEINWERK in der Blumenhalle Bereits zum vierten Mal präsentiert sich das WEINWERK exklusiv für selbstvermarktende Weinerzeuger aus Deutschland. Angeboten, ausgeschenkt und verkauft werden inländische Weine sowie Perl- und Schaumweine. Der als reine Erzeugerpräsentation konzipierte Ausstellungsbereich ist angebunden an das blühende Ambiente der Blumenhalle 9. Besonders stark vertreten ist Rheinland-Pfalz als Weinland Nummer 1 in Deutschland mit zahlreichen Weingütern sowie einem Stand des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land-wirtschaft und Weinbau. Diese Presse-Information und Pressefotos finden Sie auch im Internet: www.gruenewoche.de/Presse/, www.gruenewoche.de/Presse/Pressefotos/ Pressekontakt: Veranstalter: Messe Berlin GmbH Emanuel Höger Pressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication Unternehmensgruppe Messe Berlin www.messe-berlin.de Twitter: @MesseBerlin Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de