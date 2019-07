Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) – Nach dem erfolgreichen Start und der Durchführung der überarbeiteten TOEIC Bridge ®-Tests in Japan, Korea und Taiwan, bei denen alle vier Sprachkompetenzen abgefragt werden, dehnt ETS die weltweite Einführung der neuen TOEIC Bridge-Tests aus. Mit dem umfassenden, überarbeiteten TOEIC Bridge-Testprogramm liefert ETS ein objektives und effektives Messinstrument für Auftraggeber und Testkandidaten, um die Englischkenntnisse einer Person auf Grund- bis Mittelstufenniveau abzufragen. Mit den überarbeiteten TOEIC Bridge-Tests werden die Englischkenntnisse einer Person auf Grund- bis Mittelstufenniveau abgefragt, indem alle vier Sprachkompetenzen (Hör- und Leseverständnis, Schreib- und Sprechvermögen) in Alltags- und häufigen Arbeitssituationen beurteilt werden, die den modernen Sprachgebrauch und zeitgemäße Kommunikationsmethoden abbilden. Das Testprogramm umfasst eine Stärken- und Schwächenanalyse, um den Lernerfolg zu verbessern und Testkandidaten dabei zu helfen, sich ausgezeichnete Englischkenntnisse anzueignen. Auftraggeber profitieren von mehr Flexibilität und Zweckmäßigkeit, da ab sofort Kompetenzen je nach Anforderungen zu komplementären Modulen zusammengestellt werden können. „Mit der erfolgreichen Durchführung der TOEIC Bridge Hör- und Lese- bzw. Sprach- und Schreibtests unterstreichen wir unsere Verpflichtung, aussagekräftige Tests der grundlegenden Englischkenntnisse bereitzustellen“, sagte Dr. Feng Yu, geschäftsführender Direktor des TOEIC ®-Programms bei ETS. „Bei der Entwicklung der überarbeiteten TOEIC Bridge-Tests wurden die gleichen strengen Forschungs- und Qualitätsstandards angewendet, die das TOEIC-Programm zum bewährten globalen Standard bei Messinstrumenten für berufsbezogene Englischkenntnisse gemacht haben.“ Mit der Stärken- und Schwächenanalyse der überarbeiteten TOEIC Bridge-Tests können Auftraggeber die englische Sprachfertigkeit einer Person in alltäglichen Situationen effektiv beurteilen. Die Ergebnisse und Informationen aus den Tests sind beispielsweise eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage, um: – Personen entsprechend ihrer Kompetenz in die geeigneten Englischkurse einzuordnen – Berufstätige Personen, die Sprachkenntnisse auf Grund- bis Mittelstufenniveau benötigen, zu screenen und einzuordnen – Die Effektivität von Schulungsprogrammen auf Anfängerniveau zu beurteilen Personen können ihre Grundkenntnisse erweitern und sich auf den Erwerb fortgeschrittener Englischkenntnisse vorbereiten. Des Weiteren können Auftraggeber die Ergebnisse und Informationen aus TOEIC Bridge-Tests verwenden, um: – Die relativen Stärken und Schwächen der Testkandidaten in Bezug auf unterschiedliche Sprachfertigkeiten zu identifizieren – Die Entwicklung bzw. Verbesserung einer Person im Zeitverlauf zu verfolgen oder zu messen, um die Erweiterung von Sprachfertigkeiten und allgemeiner Kompetenz zu überwachen – Die Eignung für Englischkurse und Tests auf höherem Niveau zu ermitteln Für weitere Informationen zu den überarbeiteten TOEIC Bridge-Tests wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Filiale im ETS Preferred Network (EPN) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523342-1&h=409830 2979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D25 23342-1%26h%3D3554403455%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftoeicglobal.com%252 Fcontact%26a%3DETS%2BPreferred%2BNetwork%2B(EPN)%2Boffice&a=ETS+Prefe rred+Network+(EPN)). Informationen zum TOEIC ®-Programm Seit 40 Jahren ist das TOEIC-Programm die führende Lösung und der globale Maßstab zur Beurteilung der berufsbezogenen Englischkenntnisse. TOEIC ist der weltweit am häufigsten eingesetzte Test. Mehr als 14.000 Organisationen in über 160 Ländern vertrauen auf die TOEIC-Bewertungen als Grundlage für wichtige Entscheidungen. Weitere Informationen zum TOEIC-Programm finden Sie unter toeicglobal.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523342-1&h=4117 308484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D 2523342-1%26h%3D3287291900%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.toeicglobal.c om%252F%26a%3Dtoeicglobal.com&a=toeicglobal.com). Informationen zu ETS Wir bei ETS sorgen für mehr Qualität und mehr Gleichheit in der Bildung für Menschen auf der ganzen Welt, indem wir ein Bewertungssystem auf Grundlage einer stringenten wissenschaftlichen Forschung aufbauen. ETS unterstützt Menschen, Bildungsinstitutionen und Behörden, indem es maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrkräften, das Erlernen der englischen Sprache und Unterrichtsangebote in Grund-, Sekundar- und weiterführenden Schulen bereitstellt. Zudem führt es bildungswissenschaftliche Untersuchungen, Analysen und bildungspolitische Studien durch. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, organisiert und bewertet jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tests – darunter die TOEFL®- und TOEIC ®-Tests, die GRE ®-Tests und die Beurteilungen der The Praxis Series ® – in mehr als 180 Ländern an weltweit über 9.000 Standorten. www.ets.org Pressekontakt: Stephanie Winters 1-609-359-5789 mediacontacts@ets.org Original-Content von: Educational Testing Services, übermittelt durch news aktuell

