Hamburg (ots) – „Wer liefert was" (wlw), der führende B2B-Marktplatz, hat zum 1. Januar 2019 die Positionen des Chief Technology Officers (CTO) und des Chief Financial Officers (CFO) im Management-Team neu besetzt. Beide Besetzungen unterstützen und stärken die strategische Ausrichtung auf den gesamteuropäischen Markt. Daniel Keller wird neuer CTO bei wlw. Er folgt auf Dr. Felix Menden, der das Unternehmen verlassen hat. Daniel Keller (46) verantwortet in seiner Position als CTO die Softwareentwicklung, den Bereich IT Operations, Business Applications & Business Intelligence. Keller kommt vom Company Builder Hitfox Group, wo er ebenfalls die Position des CTOs innehatte. Zuvor war er seit 2012 CIO der Axel Springer SE, wo er neben den zentralen IT-Bereichen zahlreiche Digitalisierungsprojekte verantwortete. Als CFO leitet Volker Wahl (46) ab Januar länderübergreifend die Unternehmensbereiche Finance & Accounting und das Controlling. Er folgt auf Florian Schnau, der das Unternehmen verlassen hat. Volker Wahl kommt von kfzteile24 GmbH, wo er als CFO für den Aufbau des Finanzbereichs nach Übernahme durch die Private Equity Unternehmen EQT und Project A Ventures verantwortlich war.

