Berlin (ots) – Mit dem neuen Animationsfilm „Wir gestalten mit Ihnen Dialoge“ veranschaulicht das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) seinen Ansatz bei der Gestaltung von Fachdialogen zur Unterstützung einer naturverträglichen Energiewende und erweitert damit die KNE-Videothek. Frühzeitige Kommunikation und konstruktiver Austausch sind wichtige Faktoren, um Konflikten vorzubeugen. Neue Erkenntnisse, technologischer Fortschritt oder sich wandelnde Rahmenbedingungen im Spannungsfeld Naturschutz und Energiewende können es erforderlich machen, bisherige Verantwortlichkeiten und Vorgehensweisen zu überprüfen. Dazu ist es notwendig, dass sich die unterschiedlichen Akteure austauschen und die verschiedenen Perspektiven betrachten. „Mit unseren Fachdialogen bieten wir den Akteuren einen geschützten Raum für einen offenen Austausch. Wir bringen alle Beteiligten an einen Tisch, identifizieren gemeinsam geeignete Ziele und gestalten zusammen mit Ihnen einen Diskussions- und Arbeitsprozess, der diese Ziele erreichbar macht,“ erläutert Dr. Mathis Danelzik, Leiter der Abteilung Fachdialoge. „Wir loten aus, welche gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Akteursgruppen bestehen und erarbeiten Empfehlungen zur Umsetzung einer naturverträglichen Energiewende,“ so Danelzik weiter. Das Kurz-Video erläutert, wie das KNE als Moderator und Mediator individuelle Fachdialoge gestaltet und moderiert. Welche Schritte und Verfahren sinnvoll sind, um vielschichtige Sachverhalte, unterschiedliche Erfahrungen, Perspektiven und Interessen in konstruktiver Weise mit allen Beteiligten zu diskutieren, um schließlich einvernehmliche Lösungsansätze zu formulieren. Aktuell führt das KNE zwei Fachdialoge durch. Zum einen zur Thematik „Qualitätssicherung von Fledermausgutachten für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen“ und zum anderen zum Thema „Energiewende in der Nähe von UNESCO Welterbe“, zu dem heute die dritte Sitzung in den Räumen des KNE stattfindet. Der Kurz-Film „Wir gestalten mit Ihnen Dialoge“ ist der zweite Film der neuen KNE-Videothek. Für 2018 sind insgesamt zehn Filme geplant, die die unterschiedlichen und komplexen Sachverhalte und Regularien einer naturverträglichen Energiewende anschaulich darlegen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, hier finden Sie auch weitere KNE-Kurz-Videos: https://www.youtube.com/channel/UCkkfbmcJs7ga5YGlKk_U8mQ Hier finden Sie weitere Informationen zu den aktuellen KNE-Fachdialogen. https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/fachdialoge/ Pressekontakt: Anke Ortmann Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbH T.: +49(0)30 7673738-12 Email: presse@naturschutz-energiwende.de https://www.naturschutz-energiewende.de/ Original-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de