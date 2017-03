Wir reden über das Gehalt! Fraktion vor Ort-Veranstaltung am Equal Pay Day 2017 – Die für Lübeck und die Ämter Berkenthin und Sandesneben zuständige Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm lädt gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen Sönke Rix (beide SPD) zur Diskussion mit Talk zum Thema Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern am Equal Pay Day ein.

Gemeinsam mit Lisanne Straka, Abteilungssekretärin beim DGB Nord, Wolfgang Baasch, Sprecher für Arbeitsmarkt und Gewerkschaften der SPD-Landtagsfraktion, Kerstin Metzner, Mitglied im Fraktionsvorstand der SPD in der Lübecker Bürgerschaft und der Studentin Cara Spendler werden die beiden Bundestagsabgeordneten den Gesetzesentwurf von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen erörtern und über die Chancen informieren, die der Gesetzentwurf vielen Frauen eröffnen wird.

Die Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung findet statt

am Samstag, 18. März 2017

um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr)

in der Diele, Mengstraße 41, 23552 Lübeck.

Hiller-Ohm: „Viele Frauen erfahren nur durch Zufall, dass ihre männlichen Kollegen besser verdienen als sie. Obwohl das Allgemeine Gleichstellungsgesetz diese Form der Diskriminierung verbietet, ist es immer noch an der Tagesordnung, dass Frauen nicht nach dem Grundsatz ‚Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit‘ bezahlt werden. Deshalb liegt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland leider konstant bei über 20 Prozent.

Mit dem jetzt von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vorgelegten Gesetzentwurf zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen, der im Februar 2017 in erster Lesung im Bundestag beraten wurde, möchten wir Frauen ein Instrument an die Hand geben, mit dem sie erfahren können, welche Gehälter in ihrem Unternehmen gezahlt werden. Damit eröffnen wir vielen Frauen erstmalig die Chance, überhaupt konkret über Löhne reden zu können und somit auch besser verhandeln zu können.“

Wir bedanken uns vorab für Ihre Anmeldung unter Telefon 030-227-77515 oder per E-Mail an gabriele.hiller-ohm@bundestag.de