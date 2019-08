Augustdorf/Nordrhein-Westfalen (ots) – Wie kommt das neue Sportkonzept in der Grundausbildung bei der Truppe an? Ist es zeitgemäß und richtig aufgebaut? Über diese und weitere Fragen hat Hauptmann Martin Waltemathe, Presseoffizier der Panzerbrigade 21 „Lipperland“, mit Ausbildern und Rekruten der Ausbildungsunterstützungskompanie 212 aus Augustdorf gesprochen. Oberfeldwebel Kai Gelbhaar ist Ausbilder. Die Panzergrenadiere Immanuel Culucci, Tobias Krusch, Dominik Miettinen und Max Prinz zu Waldeck berichten über ihre Grundausbildung, die sie seit 1. Juli in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne durchlaufen. zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3 Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.august2019&de.conet.contentinte grator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBEV98C316DIBR Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 – 58 – 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de