Aschheim (München) (ots) – Wirecard, einer der führenden internationalen Spezialisten im Bereich digitaler Finanztechnologie, hat gemeinsam mit seinem Lösungspartner Travel Easy einen weiteren Kunden für Alipay gewonnen. Zusammen mit Travel Easy, einem der führenden Anbieter touristischer Services zwischen Europa und China, bietet Wirecard europäischen Händlern nun einen integrierten Zahlungs- und Marketingansatz für Alipay an, Chinas beliebteste Bezahlmethode. Durch die Partnerschaft mit Travel Easy können Händler ihr Spektrum an Value-Added-Services ausweiten, indem sie eine automatische 100-prozentige Rückerstattungen der Mehrwertsteuer für chinesische Kunden an der Verkaufsstelle integrieren. Der jüngste Neuzugang der Kooperationspartner ist MCM, eine Traditionsmarke für Luxuswaren im Bereich Reisegepäck und Accessoires. Wirecard wird Chinas führende mobile Bezahllösung über die neue digitale Plattform Wirecard ePOS App in die bei MCM vorhandene Bezahlinfrastruktur integrieren. Die mobile App verschafft stationären Händlern Zugang zu einer breiten Palette populärer internationaler Bezahlmethoden sowie Mehrwertdiensten. Durch die strategische Partnerschaft zwischen Wirecard und Travel Easy kann MCM chinesischen Kunden mehr Zahlungskomfort sowie Mehrwertsteuer-Rückerstattungen in Echtzeit bieten. Als international anerkannte Marke mit 500 Filialen in 39 Ländern sind Accessoires und Reisegepäckwaren von MCM begehrte Produkte. Das Einkaufen von Luxuswaren ist bei chinesischen Touristen besonders beliebt und bildet einen wichtigen Bestandteil ihres Urlaubs. Chinesischen Touristen die Gelegenheit zu bieten, ihre vertraute Zahlmethode zu nutzen, stellt eine enorme Absatzmöglichkeit für Einzelhändler dar: Mit 520 Millionen aktiven Nutzern und über 175 Millionen Transaktionen pro Tag ist Alipay das weltweit größte mobile Zahlungsnetzwerk. Durch die von Wirecard angebotene Vielzahl technischer Lösungen für die Alipay-Akzeptanz können auch Unternehmen außerhalb Asiens von dieser Entwicklung profitieren. Erfahrungen anderer Wirecard-Kunden zeigen, dass das Anbieten von Alipay als neue Bezahlmethode zu einem enormen Anstieg des Transaktionsvolumens mit Reisenden aus China geführt hat. Ralf Kern, Geschäftsführer bei Travel Easy, sagt: „Unser strategisches Ziel besteht darin, europäischen Einzelhändlern exklusive Einblicke in chinesische Zielgruppen zu liefern, und gleichzeitig chinesischen Kunden innovative wertschöpfende Dienste zu bieten. Weil das Bezahlen einer der Kernfaktoren beim Anziehen chinesischer Touristen ist, freuen wir uns sehr, mit einem so starken Partner wie Wirecard zusammenzuarbeiten.“ Stephan Ritzenhoff, Team Lead Partner Management bei Wirecard, fügt hinzu: „Chinesen sind Weltmeister im Reisen und daher ist das Potenzial für europäische Einzelhändler enorm. 2017 allein haben rund 12,4 Millionen chinesische Touristen Europa besucht. Wir freuen uns darauf, MCM dabei zu unterstützen, einen Schritt in Richtung digitalisiertes Bezahlen zu machen, indem wir MCM-Boutiquen mit einer fortschrittlichen, praktischen Bezahlmethode ausstatten. Für die Zukunft planen wir, unsere Zusammenarbeit mit Travel Easy auch auf weitere Bereiche auszuweiten.“ Über Wirecard: Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard. Über Travel Easy: Travel Easy ist ein innovativer Anbieter touristischer Services zwischen Europa und China. Wir erschaffen ein wertsteigerndes Netzwerk, das Einzelhandel, Tourismusbranche und Reisende synergetisch verbindet und allen Mitgliedern klare Vorteile bringt. Am Sitz des Unternehmens im Finanzzentrum Europas arbeiten Experten-Teams an technologischen Innovationen und Marketing-Strategien für die Erschließung neuer Wachstumspotentiale. Wir konzentrieren uns auf intelligente Lösungen der Mehrwertsteuer-Rückerstattung, auf zielgerichtete Werbemaßnahmen für spezialisierte Fachgeschäfte und große Shopping-Center, auf vereinfachte Geschäftsabläufe und perfekten Service aus einer Hand. Wir schlagen Brücken zwischen Menschen und Unternehmen, zwischen Kulturen und Systemen, zwischen Visionen und ihrer Realisierung. Unser Geschäftsmodell verbindet, vereinfacht und verbessert. Pressekontakt: Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de