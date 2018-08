Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald · Inhaber Wechsel im Wirtshaus Sausack, das seit vielen Jahren in Bad Schwartau, Lübecker Straße 62-64, 23611 Bad Schwartau besteht. Das typische Wirtshaus hat seit 1. August neue Besitzer. Die 3 Brüder und Geschäftsführer der Wirtshaus Sausack Wölk GmbH, haben das beliebte Lokal übernommen und bieten mit Ihrem Service-Team in gemütlicher Atmosphäre seit heute rustikale, wohlschmeckende Gericht und köstliche Getränke an.Heute ab 17h ist Eröffnung und die Inhaber, sowie das freundliche Service Team sowie der Küchenchef Sascha Schlitzberger erwarten Sie. In seiner Küche bietet er frisch zubereitete Speisen, handwerklich produziert an, dazu ist ein reichhaltiges Getränkeangebot vorhanden.

am 1. August 2018, 12:51 Uhr