Colorado Springs, Colorado (ots/PRNewswire) – American Thermal Instruments steuert Expertise bei Chromatic Technologies Inc. (CTI) und American Thermal Instruments (ATI) in Dayton (Ohio) haben sich verbündet, um kostenlose neue druckbare Temperatur-, Manipulations- und Authentifizierungstechnologie zum Schutz neuer COVID-19-Wirkstoffe zur Verfügung zu stellen. Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen mit Hochdruck an Impfstoffen und Therapeutika zur Behandlung von COVID-19. Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern forscht mit dem gleichen Eifer an Technologien, um die Wirkstoffe zu schützen und sicher zu den Patienten zu bringen und außerdem gegen Fälschungen vorzugehen. „Ein neuer COVID-19-Wirkstoff muss sicher rund um die Welt verschickt werden und muss dabei vor Risiken wie Minusgraden und Wärmeeinwirkung, Sonneneinstrahlung (UV-Schädigung), Manipulation und Fälschungsversuchen geschützt werden“, sagte Lyle Small, CTIs Chief Executive Officer. „Die Welt gibt im Rekordtempo Unsummen an Geld zur Bekämpfung des Coronavirus aus. Dadurch erhöht sich das Risiko , aber CTI hat eine einfache Lösung für alle diese Herausforderungen beim Wirkstoffschutz auf Lager“, so Small weiter. Laut Weltgesundheitsorganisation nehmen sieben der 10 meistverkauften Wirkstoffe in der Welt durch Minustemperaturen Schaden, darunter Impfstoffe für Influenza und Pneumonie. „ATI kollaboriert bereits mit mehreren Dutzend Pharmaunternehmen und wir arbeiten mit Hochdruck an diesem Programm, um sie bei F&E und Marktreife von COVID-19-Wirkstoffen zu unterstützen“, sagte Randall Lane, Chief Executive Officer von ATI. CTI und ATI haben sich zum Ziel gesetzt, mindestens 100 Millionen Wirkstoffpackungen zu schützen, die an die Gesundheitssysteme verteilt werden. Die CTI-Spende hat einen Gegenwert von 5 Mio. USD. Hochauflösende Bilder und Bildtexte finden Sie unter https://www.ctiinks.com/newsroom (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774413-1& h=2761484353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D27744 13-1%26h%3D2647590781%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ctiinks.com%252Fnewsroom%26a %3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ctiinks.com%252Fnewsroom&a=https%3A%2F%2Fwww.ctiinks. com%2Fnewsroom) . CTI ist der weltweit größte Hersteller von intelligenter thermochromer Spezialtechnologie, die auf Temperatur, Licht und Druck reagiert. CTI wurde 1993 gegründet, exportiert in 55 Länder und betreibt eine nach ISO9001/2015 zertifizierte Produktionsanlage. CTIs Tintentechnologie findet sich weltweit auf vielen der bekanntesten Produkte im Konsumgüter- und Gewerbesegment. American Thermal Instruments besteht seit 1981 und entwickelt individuelle Überwachungslösungen für Industriezweige, bei denen Messsysteme mit höchster Genauigkeit unverzichtbar sind – darunter Pharmazeutika, Medizin, Nahrungsmittel & Getränke und Industrie. Pharmaunternehmen können CTI unter (719) 592-1557 oder inquire@ctiinks.com kontaktieren, um Muster und weitere Informationen anzufordern oder Bestellungen aufzugeben. Website: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774413-1&h=4112181166& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774413-1%26h%3D24 31082976%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ctiinks.com%252F%26a%3Dwww.ctiinks.com&a=w ww.ctiinks.com . Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1153923/CTI_Vaccine_freeze_alert.jpg (ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2774413-1&h=4059979855&u=https%3A%2F%2Fc212.ne t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774413-1%26h%3D2455791554%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1153923%252FCTI_Vaccine_freeze_aler t.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1153923%252FCTI _Vaccine_freeze_alert.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1153923%2 FCTI_Vaccine_freeze_alert.jpg) Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1153924/Recd_6_30_17.jpg (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2774413-1&h=1449266387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2774413-1%26h%3D2708607929%26u%3Dhttps%253A%252F%252F mma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1153924%252FRecd_6_30_17.jpg%26a%3Dhttps%253A%2 52F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1153924%252FRecd_6_30_17.jpg&a=https%3A %2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1153924%2FRecd_6_30_17.jpg) Pressekontakt: ATI-Kontakt: Carissa Smith Marketing Director American Thermal Instruments Dayton Ohio U.S.A. csmith@americanthermal.com www.americanthermal.com CTI- & Medienkontakt: Don Shook Founder MERIT Media Relations LLC Las Vegas Nevada U.S.A. (702) 260-7600 donshook@cox.net www.MMRpr.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143449/4571174 OTS: CTI Chromatic Technology Original-Content von: CTI Chromatic Technology, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de