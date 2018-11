Baierbrunn (ots) – Der Finanzexperte Florian Bongers übernimmt per 3. Dezember 2018 beim Wort & Bild Verlag die Leitung der Bereiche „Beteiligungen, Mergers & Acquisitions und Personal“. Die Stelle wurde im Zuge der aktuellen Wachstumsstrategie neu geschaffen. Florian Bongers wird zugleich auch Mitglied der Geschäftsleitung. Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags, freut sich über den wichtigen Ausbau der Geschäftsleitung. „Mit Florian Bongers haben wir einen ausgewiesenen Finanz- und Digitalexperten an Bord, der perfekt zur Wachstumsstrategie des Verlages passt. Er unterstützt uns bei zukünftigen M&A-Prozessen mit seiner langjährigen Expertise im deutschen Mittelstand.“ „Der Verlag hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Ich freue mich, das weitere Wachstum, organisch als auch anorganisch, und die begonnene Digitalisierung in der Zusammenarbeit mit einem großartigen Team weiter voranzutreiben“, so Bongers. Der Diplom-Kaufmann Florian Bongers (44) hatte mehrere kaufmännische Leitungsfunktionen in der Jochen Schweizer Gruppe inne. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in der Finanzwirtschaft, im Beteiligungsmanagement und ein umfangreiches Netzwerk in der internationalen Investmentbranche mit. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen im operativen Finanzmanagement, im wertorientierten Beteiligungsmanagement und in der strategischen Konzernentwicklung. Der Wort & Bild Verlag Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen 22 Millionen Leser, die Online-Plattformen erzielen über 18 Millionen Visits monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.185.378 laut IVW III/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 666.642), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.171.058), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.702.317), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.540), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.389.192) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 388.550). Pressekontakt: Gudrun Kreutner Leitung Unternehmenskommunikation Katharina Neff-Neudert Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 089/ 744 33-360 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de https://www.facebook.com/wortundbildverlag Original-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de