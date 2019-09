Peking (ots/PRNewswire) – Hangzhou – in der Provinz Zhejiang im Osten Chinas gelegen und bekannt als eines der wichtigsten Digitalzentren in China – intensiviert seine Anstrengungen, sich für die vielversprechende nächste Entwicklungsperiode in der Branche für integrierte Schaltkreise (IC) und hochwertige Chips zu positionieren. Ein Funktionär des Hangzhou Investment Promotion Bureau erklärte, dass führende IC-Unternehmen Hangzhous vor allem im Bezirk Binjiang ansässig seien und die Stadt die in anderen Bezirken ansässigen Unternehmen zum Zweck der Gesamtentwicklung integrieren werde. „Den aktuellen Entwicklungsplänen zufolge wird Hangzhou seine IC-Branche von der Entwicklung zur Produktion ausbauen und die Chip-Produktion in entscheidenden Bereichen hervorheben. Es will die Kern-Wettbewerbsfähigkeit der Branche stärken und ein Branchen-Cluster aufbauen“, so der Funktionär. Die Stadt hat verschiedene Dokumente herausgegeben und Schritt für Schritt ihren eigenen Entwicklungsweg gefunden. In einem 2017 herausgegebenen Entwicklungsplan formulierte Hangzhou das Ziel, dass die Gesamteinnahmen aus dem Hauptgeschäft der IC-Unternehmen der Stadt bis zum Jahr 2020 50 Milliarden Yuan betragen sollen. Durch Hangzhous solide Basis für die Entwicklung der IC-Branche und seine durchdachte Roadmap für Planung und Implementierung hat die Branche eine vielversprechende Zukunft. Tatsächlich ist Hangzhous IC-Branche in den letzten Jahren von ihrem Umfang her gewachsen, vor allem dabei in der IC-Entwicklung. Dem Bericht zu Hangzhous Branche für IC-Entwicklung zufolge erreichten die Einnahmen aus dem Hauptgeschäft der IC-Unternehmen der Stadt 2018 20,5 Milliarden Yuan und belief sich der Gesamtwert der Branche für IC-Entwicklung auf 12,7 Milliarden Yuan – bei einer Wachstumsrate von über 30 Prozent. Damit sei es gelungen, Wuxi der Provinz Jiangsu zu überholen und den vierten Rang in China einzunehmen. Hangzhou ist zum absoluten Zentrum der IC-Entwicklung Zhejians geworden; mehr als 85 Prozent der Entwicklungsunternehmen Zhejiangs sind in Hangzhou ansässig und erwirtschaften über 95 Prozent der Branchenerlöse. Zudem hat Hangzhou bemerkenswerte Fortschritte in den IC-Bereichen Gehäuseherstellung, Materialien und Equipment gemacht. In der Produktion von Silziummaterialien steht es in China schon jetzt an erster Stelle. Hier der ursprüngliche Link: https://en.imsilkroad.com/p/308545.html Pressekontakt: Gao Jingyan +86-13552905167 Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

