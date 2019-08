Peking (ots/PRNewswire) – Die Tasly Holding Group, eines der führenden Pharmaunternehmen Chinas, hat sich kürzlich dank ihrer kontinuierlichen Innovationen in den letzten Jahren in einem Bewertungsverfahren als Chinas National Technology Innovation Demonstration Enterprise für 2019 behaupten können. Tasly hat die 5. Generation einer proprietären Dripping Pill-Maschine entwickelt, die den gesamten Prozess in Hochgeschwindigkeit abdeckt und als Meilenstein der intelligenten Erzeugung von Produkten der modernen traditionellen chinesischen Medizin (TCM) gilt. Die Maschine ermöglicht es, TCM-basierte Arzneimittel in einer Röhre von über zehn Metern Länge durch elektromagnetische Schwebeschwingung und Kryotechnik von flüssig nach fest umzuwandeln und den vormaligen Bolus in kleine und Mikro-Dripping Pillen umzuformen. Die mit proprietären Urheberrechten geschützte Maschine stellt nicht nur einen großen Durchbruch im intelligenten Herstellungsprozess für moderne chinesische Medizin dar, sondern ist auch richtungsweisend für intelligente Produktion in der modernen TCM. Tasly ist bestrebt, TCM auf dem Weltmarkt zu fördern, was bedeutet, dass TCM-basierte Produkte den internationalen Normen entsprechen müssen. „Unsere Verantwortung besteht darin, fortschrittliche Standards zu etablieren und jedes Detail zu perfektionieren, um zu gewährleisten, dass unsere Produkte die Prüfverfahren zur Erfüllung der internationalen Normen bestehen“, erklärt Sun Wei, QA Manager des International Industrial Center. Sun Wie und ihr Team haben auf Basis einer eingehenden Untersuchung der Arzneimittelvorschriften in China, Amerika und Europa Hunderte von Testmethoden untersucht und evaluiert und abschließend 12 verschiedene Methoden für die Kontrolle der Qualitätsstandards etabliert, die bestätigen, dass die Qualität der Compound Danshen Dripping Pill stabil und kontrollierbar ist. Tasly engagiert sich derweil weiter für die Forschung und Entwicklung dringend benötigter Medikamente in der klinischen Praxis und den Aufbau eines übergreifenden biomedizinischen Rasters, das die koordinierte Entwicklung moderner TCM-basierter und chemischer und biologischer Arzneimittel mit innovativen Upgrades in jedem Element der gesamten industriellen Kette umfasst. Den Original-Link finden Sie hier: https://en.imsilkroad.com/p/307668.html Video – https://mma.prnewswire.com/media/961154/Tasly.mp4 Pressekontakt: Silvia +86-151-1792-5061 Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de