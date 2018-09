Santa Barbara, Kalifornien (ots/PRNewswire) – Fünf der Top-10-Fondsmanager nutzen Software von Yardi Die Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (ANREV) hat in Verbindung mit der European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV) und dem National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF) kürzlich die Ergebnisse ihrer jährlichen Fondsmanager-Befragung veröffentlicht. Der Bericht listet die Top-10-Immobilienfondsmanager weltweit und nach geografischen Regionen auf Basis des insgesamt verwalteten Vermögens (AUM, Assets under Management). (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg ) Die 2018-Studie umfasst 162 Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von insgesamt 2,8 Billionen USD bis Ende 2017, was einem Wachstum von 11,8% gegenüber den letzten 12 Monaten entspricht. Yardi® kann mit Stolz vermelden, dass 50 Prozent der hier aufgeführten Top-10-Manager Software von Yardi nutzen. Yardi-Kunden machen auch die Hälfte der Top-Fondsmanager in den AUM-Auflistungen für Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum aus. „Die ANREV/INREV/NCREIF-Studie liefert jährlich einen wertvollen Branchenmaßstab für globale Immobilieninvestitionen“, erklärt Robert Teel, Senior Vice President Global Solutions bei Yardi. „Wir freuen uns, dass die 2018-Umfrage das Vertrauen unserer Kunden in Yardi zeigt, eine vollständige Investmentmanagement-Lösung (https://www.yar di.com/products/yardi-investment-management/?utm_source=press_release &utm_campaign=anrev) für das Immobilien-Asset- und Fondsmanagement anbieten zu können, die einen detaillierten Einblick in die Portfolioperformance und ein präzises, zeitnahes Investment-Reporting ermöglicht“. Die Studie ergab des Weiteren, dass Pensionsfonds in allen Regionen die bedeutendste Kapitalquelle für Immobilien darstellen, und auch Staatsfonds und Versicherer sind wichtige Kapitalquellen. Mitglieder der Organisation können die vollständige Erhebung hier einsehen: ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2018 (https://www.an rev.org/en/publications/details/121/661?utm_source=press_release&utm_ campaign=anrev). Informationen zu Yardi Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- und Immobilienmanagement-Software für Immobiliengesellschaften jeglicher Arten und Größenordnungen. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit. „Yardi is Energized for Tomorrow“ – mehr dazu erfahren Sie unter yardi.com (https://www.yardi.com/?utm_source=press_release&utm_campaign=anrev). Informationen zu ANREV ANREV, die Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles, ist die führende Plattform für den Wissensaustausch im Bereich der nicht börsennotierten Immobilienfonds im asiatisch-pazifischen Raum. Ziel der Vereinigung ist es, Transparenz, Professionalität und Best Practices in der gesamten Branche zu verbessern und nicht börsennotierte Immobilienfonds für Investoren zugänglicher und attraktiver zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter anrev.org (https://www.anrev.org/en/). Pressekontakt: Leah Etling. Yardi Systems Inc. +1-800-866-1144 mit Durchwahl 1207 Leah.Etling@Yardi.com Original-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell

