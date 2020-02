Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) – Yellowfin wurde im siebenten Jahr in Folge für seine Umsetzungskompetenz und Vollständigkeit der Vision anerkannt Yellowfin, der einzige Anbieter von Analytik-Lösungen, der branchenführende handlungsorientierte Dashboards, automatisierte Erkennung und Daten-Storytelling kombiniert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2020 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms[1] von Gartner, Inc. als Visionär anerkannt wurde. Laut Gartner: „Moderne Analytik- und Business Intelligence (ABI) Plattformen zeichnen sich durch benutzerfreundliche Funktionen aus, die einen umfassenden analytischen Arbeitsablauf – von der Datenaufbereitung bis zur visuellen Exploration und Generierung von Einblicken – unterstützen und den Schwerpunkt auf Selbstbedienung und Augmentation legen.“[2] „Im Laufe unserer acht Jahre währenden Geschäftsbeziehung mit Yellowfin haben wir Yellowfin bei zahlreichen Kunden implementiert, da das Unternehmen kontinuierlich branchenführende Innovationen wie automatisierte Analysen hervorbringt und gleichzeitig eine breite Palette von Sicherheits- und Governance-Funktionen unterstützt, die von unseren großen Unternehmenskunden gefordert werden“, sagte Kazuhiko Kushima, CEO von NTT Technocross. „Neben dem Engagement von Yellowfin für den Erfolg ihrer Kunden und die Unterstützung unserer gemeinsamen Projekte trägt ihr Verständnis unseres Geschäfts und unseres Schwerpunkts auf Wertschöpfung zum Aufbau einer vertrauensvollen und erfolgreichen Partnerschaft bei.“ „Wir sind hoch erfreut, dass Yellowfin von Gartner in ihrem 2020 Bericht Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms als Visionär anerkannt wurde“, sagte Glen Rabie, CEO von Yellowfin. „Wir sind davon überzeugt, dass unser konsequentes Engagement für Produktinnovationen und die Bereitstellung einer außergewöhnlichen analytischen Erfahrung für unsere Kunden und unsere Partner anerkannt wurde. Wir verfügen nicht nur über die breitesten Fähigkeiten der analytischen Plattformen auf dem Markt, sondern verfolgen auch einen einzigartigen Ansatz für die Bewältigung der Herausforderungen unserer Kunden im Zusammenhang mit Daten. Handlungsorientierte Dashboards, Daten-Storytelling und KI-basierte Warnmeldungen unterstützen unsere Kunden bei der Erzielung einer transformatorischen Wertschöpfung aus ihren Daten, und genau dies ist unsere Motivation für kontinuierliche Innovation. Wir sind außerordentlich stolz darauf, dafür seit sieben Jahren in Folge anerkannt zu werden, und in diesem Jahr haben wir den Sprung in den Quadranten für Visionäre geschafft.“ Nach Ansicht des Unternehmens folgt diese Auszeichnung durch Gartner einem weiteren bahnbrechenden Jahr für Yellowfin auf dem Fuße, das von Produktinnovation und Kundenzufriedenheit geprägt war. Yellowfin brachte unlängst Yellowfin 9 auf den Markt, das einen überaus flexiblen, handlungsbasierten Dashboard-Builder und progressive Daten-Storytelling-Fähigkeiten einführte, die die Möglichkeiten der Dashboard-Erfahrung weiter vorantreiben. Diese wegweisende Version bietet außerdem Verbesserungen der neu konzipierten Yellowfin Mobile App und enthält erstmalig das fortschrittliche, sichere Präsentationstool Yellowfin Present. Diese Neuheiten folgen anderen, neue Maßstäbe in der Branche setzenden Innovationen wie Yellowfin Signals, einem Produkt zur automatisierten Erkennung von Einblicken, und Yellowfin Stories, einem Daten-Storytelling-Produkt. Der vollständige Bericht von Gartner kann von der folgenden Website kostenlos heruntergeladen werden: https://bit.ly/31NrRJu [1][2]Gartner, Inc., „Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms“, von James Laurence Richardson, Rita L. Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 11. Februar 2020. Haftungsausschluss von Gartner Gartner spricht für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen keine Empfehlungen aus und rät Technologienutzern nicht, nur die Hersteller mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner beruhen auf den Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner und dürfen nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Haftung in Bezug auf diese Publikation aus, ebenso jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Informationen zu Yellowfin Yellowfin ist ein weltweiter Anbieter von Business Intelligence- und Analyse-Software mit einer erstklassigen Produktreihe, die auf Automatisierungsprozessen beruht. Yellowfin wird von den weltweit führenden Analystenhäusern als Innovator anerkannt. Über 29.000 Organisationen und mehr als drei Millionen Endnutzer in 75 Ländern verwenden Yellowfin täglich. Pressekontakt: Kasey Thomas SSPR +1-925-285-6449 kthomas@sspr.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117376/4521011 OTS: Yellowfin Original-Content von: Yellowfin, übermittelt durch news aktuell

