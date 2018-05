Erfolgreichste Mitarbeiter werden belohnt Shenzhen, China (ots/PRNewswire) – Social E-Commerce als neues Geschäftsmodell Social E-Commerce ist aus dem E-Commerce-Modell hervorgegangen. Es basiert auf zwischenmenschlichen Beziehungsnetzen. Mithilfe von Social-Media-Plattformen wie WeChat, die beliebteste soziale App in China, werden sozialen Interaktion und nutzergenerierte Inhalte zu Verkaufs- und Konsumzwecken genutzt. Man kann es als Integration von E-Commerce und sozialen Medien betrachten. Als neues Geschäftsmodell befindet sich Social E-Commerce in China auf Erfolgskurs. Nach und nach transformiert es die Art und Weise, wie neue Produkte konsumiert und beworben werden. 2017 waren 20 Millionen Menschen im Social E-Commerce-Sektor beschäftigt. Seit 2015 ist das mobile Social E-Commerce-Volumen auf über 100 Mrd. RMB angewachsen. Bis 2020 soll das Marktvolumen 370 Mrd. RMB erreichen. Yibaifen steht in der ersten Reihe Yibaifen Group ist ein Gesundheitsunternehmen, das Social E-Commerce zur Integration von F&E, Produktion und Vertrieb verwendet. Yibaifen steht beim neuen Einzelhandelsmodell der chinesischen Gesundheitsbranche in der ersten Reihe. Gründer und CEO Chen Hangzhou und sein Gründungsteam können auf langjährige Erfahrung in Internetsektor zurückblicken. Es ist ihr erklärtes Ziel, eine ökologische und gesunde Lebensweise zu unterstützen und ihren Kunden eine effiziente und offene Plattform bereitzustellen. Durch ein fokussiertes Marketingmodell und eine ausgereifte Werbestrategie hat sich Social E-Commerce für Yibaifen ausgezahlt, um das Einzelhandelsgeschäft rasant auszuweiten. Yibaifen beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter und betreibt 200 Offline-Einzelhandelsgeschäfte. Produkte wie die Präbiotika Tiantianai und Xiaohuayang sind Verkaufsschlager in China, USA, VK, Mexiko und anderen internationalen Märkten. Leistungsprämien für Yibaifen-Mitarbeiter Yibaifen pflegt die Beziehungen mit seinen Vertriebshändlern und Mitarbeitern. In den vergangenen 2 Jahren hat Yibaifen seine Mitarbeiter durch Reisen auf die Insel Bali und nach Taiwan belohnt. Im Mai 2018 sind die erfolgreichsten Mitarbeiter auf eine neuntägige Individualreise nach Frankreich, Italien und in die Schweiz eingeladen. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/693375/tmp_cd071efde83c1f5 cee3b7a1b32d9aa20_7872071cebee48e693f7e08851ed69db.jpg Pressekontakt: Eddie Wang +86-185-7676-0286 Original-Content von: YIBAIFEN Group, übermittelt durch news aktuell

