Shenzhen, China (ots/PRNewswire) – ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit mit dem führenden Netzbetreiber Ooredoo Group getroffen. Dies erschließt den 164 Millionen Kunden der Ooredoo Group die Möglichkeit, die digitale Welt auf neue und aufregende Weise zu erleben und das volle Potenzial des Internets auszuschöpfen. Beide Seiten haben die Absichtserklärung auf dem Mobile World Congress 2018 in Barcelona unterzeichnet. Laut der Vereinbarung werden beide Parteien auf gemeinsam eine Reihe von Verifikationsprüfungen und Bewertungen zur 5G-Technologie durchführen, um Ooredoos führende Position weiter zu stärken und die Kommerzialisierung und Einführung von 5G in der MENA-Region (Middle East & North Africa) zu beschleunigen. Als einer der branchenweit führenden Anbieter für durchgängig konzipierte 5G-Lösungen wird ZTE der Ooredoo Group umfassenden technischen Support, einschließlich End-to-End-Netze, Anwendungen und Terminals bereitstellen. Die beiden Parteien werden die Verifizierung von technischer 5G-Architektur, Geschäftsmodell und Anwendererlebnis gemeinsam abschließen und erwarten, damit ein solides Fundament für die Führungsrolle der Ooredoo Group bei der Einführung von 5G in der MENA-Region zu schaffen. „ZTE ist seit jeher ein langfristiger strategischer Partner der Ooredoo Group. Wir hoffen, dass wir durch die jetzige strategische Kooperation die bestehende Zusammenarbeit stärken und gemeinsam die zukünftige Ausrichtung von Netzaufbau und Technologieentwicklung ausloten und unsere Aufstellung um ein 5G-Ökosystem erweitern können. Dies wird uns helfen, unsere Vision zu verwirklichen – wir wollen die digitale Erlebniswelt bereichern und dazu beitragen, dass Menschen das Internet bestmöglich nutzen und genießen können“, sagte Scheich Saud Bin Nasser Al-Thani, CEO der Ooredoo Group. Zhao Xianming, President der ZTE Corporation, erklärte: „ZTE ist als der weltweit führende Anbieter von IKT-Lösungen ein Vorreiter im Bereich 5G – es ist unsere Kernstrategie. Wir sind überzeugt, dass die jetzige Kooperation bei 5G Ooredoo dabei helfen wird, seine Leistungsfähigkeit als exzellenter Carrier zu nutzen, um ein erstklassiges Netz aufzubauen.“ ZTE treibt die Entwicklung von 5G als Kernstrategie voran und ist bestrebt, auf diesem Wege weiter voranzuschreiten. ZTE unterhält 5G-Partnerschaften mit vielen namhaften High-End-Netzbetreibern weltweit, unter anderem mit Telefónica, T-Mobile, Wind Tre in Italien, Belgiens Telenet, VEON, Telecom Malaysia, Südkoreas KT, China Mobile, China Unicom und China Telecom. Informationen zu ZTE ZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Angesichts des Verschmelzens von Telekommunikations- und IT-Märkten möchte ZTE als Teil seiner Unternehmensstrategie seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und auf diese Weise Exzellenz und Mehrwert bieten. Die Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share-Aktiensymbol: 0763.HK / A Share-Aktiensymbol: 000063.SZ). ZTE liefert seine Produkte und Services an mehr als 500 Netzbetreiber in über 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN-Netzwerks Global Compact. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.zte.com.cn. Pressekontakt: e: Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-Mail: ma.gaili@zte.com.cn Foto – https://mma.prnewswire.com/media/648292/ZTE_teams_up_with_Oore doo_Group_to_lead_5G_commercialization_in_MENA.jpg Original-Content von: ZTE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de