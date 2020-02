München (ots) – Gut 20 Jahre nach dem Going Live im Januar 2000 legt die Interhyp Gruppe, Ur-Fintech und Wegbereiter der Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland, eindrucksvolle Zahlen für das Jahr 2019 vor: Das Finanzierungsvolumen stieg um rund 12 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro (2018: 22 Milliarden Euro). Die Umsatzerlöse kletterten um 10 Prozent auf 234,2 Millionen Euro (2018: 214 Millionen Euro). Der operative Vorsteuergewinn liegt mit 83,8 Millionen Euro um 14 Prozent über dem Vorjahreswert (74 Millionen Euro). Damit erreicht das von der Interhyp Gruppe seit dem Start 2000 erfolgreich vermittelte Finanzierungsvolumen 170,1 Milliarden Euro. Das entspricht über 948.537 Finanzierungen und bedeutet, dass in diesen 20 Jahren gut 1,8 Millionen Menschen dabei unterstützt wurden, sich den Traum vom eigenen Zuhause zu erfüllen. Die Interhyp-Stadt wäre damit die zweitgrößte Metropole in Deutschland. Als reiner Onlinevermittler im Spätsommer 1999 gegründet und am 10. Januar 2000 mit der ersten Website unter www.interhyp.de live gegangen, verfolgt die Interhyp Gruppe heute einen Multikanalansatz, der digitale Angebote mit persönlicher Beratung an derzeit 116 Standorten verbindet. „Während sich immer mehr klassische Banken aus der Fläche zurückziehen, gehen wir den entgegen gesetzten Weg und sind für unsere Privatkunden und B2B-Partner präsenter denn je. Und: Wir werden in unserem Privatkundengeschäft weitere 11 Standorte eröffnen,“ so Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. „Unsere Überzeugung ist es, dass Mensch und Technik optimal zusammenspielen müssen, um dem Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten,“ so Utecht weiter. Dementsprechend baut die Interhyp Gruppe nicht nur ihre physische Präsenz weiter aus, sondern auch die digitalen Angebote. Diese werden auf dem Interhyp-Campus von gut 120 Spezialistinnen und Spezialisten nach agilen Methoden ständig weiterentwickelt. So wurde mit Interhyp Home eine zentrale Plattform dafür geschaffen, dass Kunden, Berater und Banken direkt interagieren können. „Mit unserer geschärften Strategie ‚Mission Zuhause‘, mit der wir uns auf die Weiterentwicklung unseres Kerngeschäfts konzentrieren, sehen wir uns für künftiges Wachstum bestens gerüstet: Langfristig gehen wir davon aus, mit unserem Modell einen Marktanteil von rund 20 Prozent erreichen zu können,“ erläutert Utecht die Erwartungen für die Zukunft. Über Interhyp Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent. Pressekontakt: Heidi Müller, Corporate Communications Telefon (089) 20 30 7 – 13 11 E-Mail: heidi.müller@interhyp.de www.interhyp-gruppe.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4520748 OTS: Interhyp AG Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de