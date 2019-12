FDP will Haushaltsüberschüsse in Infrastruktur stecken FDP-Fraktionschef Christopher Vogt rechnet mit einem Haushaltsüberschuss Schleswig-Holsteins im laufenden Jahr in dreistelliger Millionenhöhe. "Unser Wunsch ist es, dieses Geld in die Infrastruktur zu stecken", sagte Vogt am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. Der überwiegende Teil des Geldes k

Bundeswehr behält Fliegerhorst Hohn Die Bundeswehr wird den Fliegerhorst Hohn bei Rendsburg nun doch nicht schließen. Das habe er am Montagabend durch einen Anruf von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erfahren, teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul am Dienstag mit. Der Generalinspekteur der Bundes

Woidke: Noch keine Entscheidung für Batteriefabrik Brandenburg hofft nach der Ankündigung einer Gigafabrik von US-Elektroautobauer Tesla auf die Großansiedlung einer Batteriefabrik bei der BASF in Schwarzheide - doch das Projekt ist laut Regierung noch nicht unter Dach und Fach. "Wir sind mit der BASF in guten Gesprächen", sagte Ministerpräsident Di

60-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B202 Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) bei einem Unfall auf glatter Straße ums Leben gekommen. Der 60 Jahre alte Mann war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit seinem Wagen auf der winterglatten B202 von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum

Flensburg erhält 1, 3 Millionen Euro für Digitalisierung Die Stadt Flensburg hat für die Digitalisierung ihrer Verwaltung knapp 1, 3 Millionen Euro Fördermittel vom Bund erhalten. In den kommenden Jahren soll ein System installiert und erprobt werden, in dem Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf planungsrelevante Daten sicher und zuverlässig zurückgreifen kö

Vollsperrung auf A23: Drei Verletzte bei schwerem Auffahrunfall im Kreis Pinneberg Bei der Kollision von zwei Fahrzeugen auf der Autobahn A23 wurden drei Menschen teilweise schwer verletzt. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 23 bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Am

Werbetour: Ryan Reynolds legt ungewollten Stunt hin Berlin (dpa) - Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") ist im brasilianischen Sao Paulo seinen Fans ungewollt sehr nahe gekommen. Bei einer Comic-Messe kippte am Wochenende eine Absperrung in Richtung des 43-Jährigen, wie in mehreren Videos auf Twitter zu sehen ist. Die Besucher in de

Mehrere Unfälle auf glatten Straßen in Schleswig-Holstein Glatte Straßen haben im Norden am Dienstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In Schleswig-Holstein sei es zu etwa zehn Unfällen gekommen, teilweise auch mit Verletzten, wie eine Sprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte. Allein in Lübeck und im Herzogtum-Lauenbur

Musikalische Grundschulen in Schleswig-Holstein starten Elemente musikalischer Bildung sollen an 15 Grundschulen in Schleswig-Holstein in den kommenden zwei Jahren besonders im Fokus stehen. "Mit der Musikalischen Grundschule können wir auch Kinder erreichen, die sonst nicht die Chance auf musikalische Bildung hätten", sagte Bildungsministerin Karin Prie