Die Ostfront · Egbert Sellhorn-Timm, wurde 1970 in Schleswig-Holstein geboren. Der Autor ist leidenschaftlicher Modellbauer von Panzermodellen und ist sehr interessiert an der Historie des Zweiten Weltkriegs. Er steckt tief in der Materie des furchbaren Krieges drin: „Ich las dutzende Bücher darüber und folgte meinem inneren Wunsch, ein Buch zu schreiben, das trotz allem Leid und Tod des tatsächlich sehr schlimmen Weltkrieges, einen fiktiven, „positiven“ Ausgang hätte finden können. Ich machte mich dran, meinen ersten Roman „Neue Panzer für die Ostfront“ zu verfassen. In ca. 2 Monaten ist es soweit, in seinem Erstlingswerk geht er der fiktiven Frage nach, was wäre wenn… der 2. Weltkrieg doch „erfolgreich“ gewesen wäre??

Als kleiner Junge habe ich schon viele Flugzeugmodelle aus Kunststoff in 1:72 gebaut, danach Panzermodelle in 1:72 und bin von dort auf die Panzermodelle in 1:35 gekommen. Dazu dachte ich mir kleine Geschichten aus.

Nun, nach weit über zwanzig Jahren, habe ich mich dazu entschlossen, diese Geschichten in meinem Kopf in einem Roman zusammenzufassen.

Egbert Sellhorn-Timm beschreibt den Inhalt des Buches so: „Dies sind die Erlebnisse des jungen deutschen Ingenieurs Klaus Witte, der mit viel Begeisterung für Militärtechnik an den Fronten die neuen Prototypen für die Wehrmacht im scharfen Einsatz während des Zweiten Weltkrieges erprobt und dabei heftige Gefechte erlebt.

Er und sein bester Freund Hans Latzke kämpfen in Polen, in Frankreich und schließlich an der Ostfront gegen die Rote Armee der Sowjetunion.

Aber dies ist nicht die normale Zeitgeschichte, wie wir sie kennen. Es ist eine „was wäre wenn“-Geschichte.

Eine Geschichte, wie sie vielleicht hätte anders laufen können, wenn bestimmte Ereignisse eingetreten oder nicht eingetreten wären. Eine andere Sichtweise des großen Krieges mit einem möglicherweise völlig anderen Ausgang………“

